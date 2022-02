ANAF: Persoanele juridice pot achita obligațiile fiscale și bugetare cu cardul, la POS-urile instalate în unitățile Trezoreriei

Organizația națională a Partidului Social Democrat a făcut publice datele interne cu privire la activitatea tuturor parlamentarilor din România și, cu precădere, a celor aparținând PSD. Senatorul PSD Alba Călin Matieș este unul dintre parlamentari din România a cărui activitate de comunicare s-a viralizat în câteva rânduri la nivel național, depășind inclusiv media PSD, ajungând să fie urmărit inclusiv la nivel central chiar înaintea prim ministrului.

Văzut ca apărătorul românilor care produc în România, al fermierilor și agricultorilor autohtoni, al micilor fermieri și țărani care supraviețuiesc din creșterea și vânzarea animalelor, dar și al păstrătorilor tradițiilor românești, senatorul Călin Matieș este poate cel mai recunoscut personaj politic în mediul rural românesc, iar județul Alba nu face excepție.

De numele lui Călin Matieș se leagă REDESCHIDEREA TÂRGURILOR DE ANIMALE, dar și MODIFICAREA LEGII PORCULUI, prin care țăranii sunt lăsați să crească și să reproducă mai departe porci în propriile gospodării, cu respectarea unor norme de bio-securitate. De asemenea, ultima apariție cu sapa de lemn la prezidiul Parlamentului României a fost cel mai urmărit clip politic din România, dar care a fost un semnal de alarmă chiar înaintea moțiunii de cenzură prin care Guvernul Câțu a fost demis.

Pe plan intern, la nivelul PSD, senatorul Matieș este unul dintre cei mai vizibili parlamentari: 34 inițiative legislative, 140 de întrebări, 136 de interpelări, 21 declarații politice,100 de luări de cuvânt, 21 interpelări adresate primului ministru, 221 de postări în mediul on-line, interviuri, participări la televiziunile locale și naționale, dar și singurul senator din România cu un CABINET MOBIL, SENATORUL CU ROȚI cu care se deplasează oriunde este solicitat în județul Alba.

De asemenea, senatorul de Alba și-a luat mandatul în serios și este senatorul cu o singură absență în tot anul 2021 de la ședințele de comisii parlamentare, în ciuda faptului că face parte din 3 comisii (Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală; Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital; Comisia pentru muncă, familie și protecție socială).

“Îmi iau munca în serios, chiar dacă Parlamentul României este instituția în care românii au cea mai puțină încredere. Cred că este vina tuturor politicienilor pentru această lipsă de încredere. Nu am fost și nu voi putea fi vreodată vreun chiulangiu în Parlamentul României, dar promit ca toți cei peste 30 de ani de experiență antreprenorială, în care am construit branduri și am dat salarii la câteva sute de oameni.Cred în România, cred în români și nu mă las redus la tăcere atunci când vine vorba de a apăra interesele românilor. Acesta este și motivul pentru care m-am implicat și mă voi implica poate de zeci de ori mai mult și în problemele albaiulienilor, care au început să mă asalteze de câteva luni cu problemele pe care le cunoaștem cu toții: infrastructură edilitară precară, investiții și proiecte fără rezultate, proiecte europene făcute din pix, fără niciun rezultat în viața reală, transport public deficitar și scump, lipsă de creșe și grădinițe de stat, haos urbanistic etc. Sunt și voi fi omul dispus să muncesc oriunde sunt pus, iar succesul meu din afaceri știu să îl pun în practică și în sistemul bugetar, prost dimensionat și, de foarte multe ori, ineficient”, declară senatorul PSD Alba, Călin Matieș.

