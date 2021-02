Angajări la STAT. POSTURILE vacante în instituții publice din județul Alba, în luna martie. Condiții și calendar

Ediţia de anul acesta a Globurilor de Aur, cea cu numărul 78, se va desfăşura în noaptea de duminică spre luni și va fi organizată în condiţii de pandemie.

Pentru Gala Globurilor de Aur, care deschide în mod tradiţional sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, pregătirile au început la New York, deşi pandemia le-a pus multe beţe în roate organizatorilor. Au fost nevoiţi să amâne decernarea cu 2 luni, în speranţa că vor ieşi din lockdown. Au avut ghinion, aşa că anul acesta nu vom avea parte de o ediţie la fel de animată cum eram obişnuiţi.

Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur se va desfășura, virtual, în două locații, la Los Angeles și la New York. Este de așteptat ca nominalizații să apară prin teleconferință, de oriunde în lume s-ar afla ei. Michael Douglas împreună cu soția Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Kate Hudson, Margot Robbie sunt printre starurile care vor anunța câștigătorii.

Variety a făcut o serie de predicţii. Din analiza lor, favorit la categoria Cel mai bun serial de dramă este The Crown.

La filme bătălia e strânsă: Nomadland şi The trial of Chicago 7 sunt cot la cot. Dacă Nomadland o să ia Globul de Aur, atunci ar fi primul film regizat de o femeie care câştigă categoria.

Nominalizările pentru Globurile de Aur au fost anunțate la începutul lunii virtual, o premieră, de actrițele Sarah Jessica Parker, de șase ori câștigătoare a acestui trofeu, și Taraji P. Henson, și ea recompensată cu un Glob de Aur

Favoriții galei:

Lungmetrajul „Mank„, produs de Netflix, a primit cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, şi va concura la şase categorii, inclusiv la categoria „cel mai bun film dramatic”, informează AFP.

Filmat în alb negru de regizorul David Fincher, „Mank” explorează epoca de aur a Hollywoodului, prezentând povestea scenaristului Herman J. Mankiewicz, interpretat de Gary Oldman, şi realizarea celebrului film „Citizen Kane”, de Orson Welles.

Un alt lungmetraj realizat de Netflix, „The Trial of the Chicago 7„, scris şi regizat de Aaron Sorkin, ocupă locul al doilea în clasamentul producţiilor cinematografice nominalizate şi va concura la cinci categorii de premii.

Serialul „The Crown” a primit cele mai multe nominalizări în categoriile dedicate producţiilor de televiziune şi va concura pentru şase premii.

NOMINALIZĂRI – Globurile de Aur 2021:

Cel mai bun film – dramă: „The Father”, „Mank”, „Nomadland”, „Promising Young Woman”, „The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bun film – comedie/musical: „Borat Subsequent Moviefilm”, „Hamilton”, „Music”, „Palm Springs”, „The Prom”.

Cel mai bun film străin: „Another Round”, „La Llorona”, „The Life Ahead”, „Minari” şi „Two of Us”

Cel mai bun film de animație: The Croods: A New Age, Over The Moon, Soul, Wolfmakers

Cel mai bun regizor: Emerald Fennell („Promising Young Woman”), David Fincher („Mank”), Regina King („One Night in Miami”), Aaron Sorkin („The Trial of the Chicago 7”), Chloé Zhao („Nomadland”).

Cel mai bun actor într-un film dramatic: Riz Ahmed („Sound of Metal”), Chadwick Boseman („Ma Rainey’s Black Bottom”), Anthony Hopkins („The Father”), Gary Oldman („Mank”) şi Tahar Rahim („The Mauritanian”).

Cea mai bună actriţă într-un film dramatic: Viola Davis (‘Ma Rainey’s Black Bottom’), Andra Day (‘The United States vs. Billie Holiday’), Vanessa Kirby (‘Pieces of a Woman’), Frances McDormand (‘Nomadland’), Carey Mulligan (‘Promising Young Woman’).

Cel mai bun actor într-un film – comedie/musical: Sacha Baron Cohen („Borat Subsequent Moviefilm”), James Corden („The Prom”), Lin-Manuel Miranda („Hamilton”), Dev Patel („The Personal History of David Copperfield”) şi Andy Samberg („Palm Springs”)

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/musical: Maria Bakalova („Borat Subsequent Moviefilm”), Kate Hudson („Music”), Michelle Pfeiffer („French Exit”), Rosamund Pike („I Care a Lot”), Anya Taylor-Joy („Emma”)

Cea mai bună actriță în rol secundar: Glenn Close (”Hillbilly Elegy”), Olivia Colman (”The Father”), Jodie Foster (”The Mauritanian”), Amanda Seyfried (”Mank”), Helena Zengel (”News of the World”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Sacha Baron Cohen („The Trial of the Chicago 7”), Daniela Kaluuya(”Judas and the Black Messiah”), Jared Leto (”The Little Things”), Bill Murray (”On the Rocks”), Leslie Odom Jr. (”One Night in Miami…”)

Cel mai bun scenariu (film): Emerald Fennel (”Promising Young Woman”), Jack Fincher (”Mank”), Aaron Sorkin (”The Trial of the Chicago 7”), Christopher Hampton/ Florian Zeller (”The Father”), Chloe Zhao (”Nomadland”)

Cea mai bună melodie originală (film): “Fight for You” (“Judas and the Black Messiah”), “Hear My Voice” (“The Trial of the Chicago 7”), “Io Si (Seen)” (“The Life Ahead”), “Speak Now” (“One Night in Miami…”), “Tigress&Tweed” (“The United States vs. Billie Holiday”)

Nominalizările în domeniul producţiilor de televiziune:

Cel mai bun serial TV – dramă: „The Crown”, „Lovecraft Country”, „The Mandalorian”, „Ozark”, Ratched”.

Cel mai bun serial TV – comedie/musical: „Emily in Paris”, „The Flight Attendant”, „The Great”, „Schitt’s Creek” şi „Ted Lasso”

Cea mai bună miniserie /lungmetraj TV: ”Normal People”, „The Queen’s Gambit”, „Small Axe”, „The Undoing”, „Unorthodox”

Cea mai bună actriță într-un serial – dramă: Olivia Colman (”The Crown”), Jodie Comer (”Killing Eve”), Emma Corrin (”The Crown”), Laura Linney (”Ozark”), Sarah Paulson (”Ratched”)

Cel mai bun actor într-un serial – dramă: Jason Bateman (”Ozark”), Josh O’Connor (”The Crown”), Bob Odenkirk (”Better Call Saul”), Al Pacino (”Hunters”), Matthew Rhys (”Perry Mason”)

Cea mai bună actriţă într-un serial TV – comedie/musical: Lily Collins (”Emily in Paris”), Elle Fanning (”The Great”), Jane Levy (”Zoe ‘s Extraordinary Playlist”), Catherine O ‘Hara (”Schitt ‘s Creek”)

Cel mai bun actor într-un serial TV – comedie/musical: Don Cheadle (”Black Monday”), Eugene Levy (”Schitt ‘s Creek”), Jason Sudeikis (”Ted Lasso”), Ramy Youssef (”Ramy”)

Cea mai bună actriță într-o miniserie /lungmetraj TV: Cate Blanchett (”Mrs. America”), Daisy Edgar-Jones (”Normal People”), Shira Haas (”Unorthodox”), Nicole Kidman (”The Undoing”), Anya Taylor-Joy (”Te Queen`s Gambit”)

Cel mai bun actor într-o miniserie /lungmetraj TV: Bryan Cranston (”Your Honor”), Jeff Daniels (”The Comedy Rule”), Hugh Grant (”The Undoing”), Ethan Hawke (”The Good Lord Bird”), Mark Ruffalo (”I Know This Much Is True”)

Cea mai bună actriță în rol secundar – producție pentru televiziune: Gillian Anderson (”The Crown”), Helena Bonham Carter (”The Crown”), Julia Garner (”Ozark”), Annie Murphy (”Schitt`s Creek”), Cynthia Nixon („Ratched”)

Cel mai bun actor în rol secundar – producție pentru televiziune: John Boyega (”Small Axe”), Brendan Gleeson (”The Comedy Rule”), Daniel Levy (”Schitt`s Creek”), Jim Parsons (”Hollywood”), Donald Sutherland (”The Undoing”)

surse: agerpres.ro, digi24.ro, mediafax.ro, goldenglobes.com