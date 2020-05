Anunț important al ministrului Sănătății: Se pregătește o testare națională, pentru a verifica nivelul de imunizare a populației

Tribunalul special de la Washington, aflat sub tutela Băncii Mondiale, unde se judecă litigiul cu miză enormă (5,7 miliarde dolari canadieni – 4,4 miliarde de dolari americani) dintre Statul Român şi compania minieră Gabriel Resources, a făcut publice aspecte din cadrul audierilor publice din decembrie 2019.

Procesul are loc în baza tratatelor internaționale semnate între România și Marea Britanie și Canada (unde Gabriel Resources Ltd. are filiale), dar acționarii sunt din mai multe țări.

Au participat avocaţii celor două părţi, precum şi martori chemaţi să susţină poziţia Statului Român şi a companiei canadiene. Printre ei, doi foști premieri ai României: Victor Ponta și Emil Boc.

De asemenea, calitatea de martor o au și foştii miniştri ai Economiei Ion Arito şi Lucian Bode, actual ministru al Transporturilor.

Declaraţiile acestora au fost parțial secretizate la solicitarea celor două părţi implicate în litigiu, deși practica tribunalului internațional nu este neapărat aceasta, ținând cont de interesul public major al procesului.

Emil Boc a mers personal la Washington pentru a răspunde întrebărilor avocaţilor şi membrilor completului de judecată, în timp ce Victor Ponta a dat o declaraţie scrisă.

Lucian Bode a răspuns la întrebări prin intermediul unui sistem de videoconferinţă, se precizează pe siteul ICSID.

Depoziția lui Emil Boc este publică doar partea de început în care a arătat că în perioada în care a fost premier al României a avut un punct distinct în programul de gruvernare referitor la proiectul minier de la Roşia Montană.

Boc a precizat că guvernul pe care l-a condus s-a confruntat cu cea mai mare criză economică din ultimii 70 de ani, motiv pentru care a fost nevoit ”să abordeze o mulţime de probleme economice şi sociale, precum şi presiunea publică cu privire la măsurile de austeritate, locuri de muncă şi investiţi”i.