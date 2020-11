Armata, implicată în campania de vaccinare. MApN a anunțat centrele regionale în care va fi depozitat vaccinul anti-Covid

De aproape două săptămâni, elevii de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia fac școală online, de acasă. Au acces la diferite platforme educaționale ce le oferă posibilitatea de a studia, de a comunica și a interacţiona cu dascălii lor.

Cadrele didactice desfășoară procesul de învățământ online din colegiu, cu ajutorul dispozitivelor inteligente. Fiecare profesor predă dintr-o anumită sală de clasă, astfel încât să se evite deplasările și schimbul de aparatură electronică, precizează reprezentanții colegiului.

În ceea ce-i privește pe elevii din clasele a XII-a, pe lângă orele la care participă conform orarului școlar stabilit la începutul anului, aceștia desfășoară, tot online, și orele de pregătire pentru examenul de Bacalaureat.

Două eleve de clasa a IX-a, Andra și Denisa Stan, surori, au împărtășit experiența lor din școala online.

Fetele spun că trecerea la studiul online nu a fost dificilă având în față experiența ultimelor luni ale semestrului doi din anul școlar 2019 – 2020, dar recunosc că le lipsesc colegii și activitățile specifice desfășurate în colegiul militar.

Andra este elevă în clasa a XI-a și spune că studiul online nu se compară cu cel de la clasă, dar funcționează și permite continuarea procesului educativ.

„În urma trecerii studiului în online adaptarea la acest tip de studiu nu a presupus o problemă deoarece și anul trecut în semestrul doi am desfășurat acest tip de studiu, orele online având durata orelor obișnuite, avem platforme unde ne sunt încărcate materiale cu conținut educativ de către profesori, lecțiile fiind încărcate și apoi bineînțeles predate la oră, noi elevii primim sarcini de rezolvat, teme, care apoi sunt evaluate ca și atunci când eram în colegiu.

De la începutul anului școlar și până la trecerea învățământului în online am fost prezenți în colegiu timp de două luni, perioadă în care studiul s-a desfășurat normal, bineînțeles cu respectarea regulilor de distanțare, fiind puțin dificil pentru noi. Însă era mai bine, deoarece eram toți prezenți, orele desfășurându-se normal, profesorii fiind alături de noi în clase.

În aceste zile îmi lipsesc colegii, însă păstrăm legătura și vorbim zilnic unii cu alții. De asemenea, îmi lipsesc atât activitățile sportive cât și cele culturale având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, perioadă în care în colegiu desfășuram diverse activități specifice. Sper să ne întoarcem curând în colegiu și să ne desfășurăm activitatea în mod normal”, a spus Andra.

Denisa este elevă în clasa a IX-a, iar pentru ea perioada petrecută în colegiul militar de la începutul anului școlar și până la trecerea învățământului tradițional la cel online a fost foarte scurtă. Cu toate acestea, cele două luni cât au fost prezenți în școală au fost foarte importante pentru boboci.

„Noi, elevii militari, avem capacitatea de a ne adapta rapid la orice situație și da, ne-am adaptat ușor la tipul acesta de învățământ. Este foarte important pentru noi faptul că până în data de 11 noiembrie am învățat la clasă, cu profesorul. Consider că școala față în față este cel mai bun tip de învățământ, iar online-ul nu va fi niciodată la fel. În timpul petrecut la liceu am reușit să ne cunoaștem colegii, să legăm prietenii și acum sincer îmi este dor de ei și îmi lipsesc, pentru că noi eram în permanență împreună”, a spus Denisa.

sursă: Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia – Facebook