Atenționare imediată COD GALBEN de vânt puternic în județul Alba

O fostă consilieră a primarului din Valea Lungă, fost candidată AUR Alba pentru Senatul României, dar care a fost și factor poștal, a fost reținută de polițiști joi, 17 februarie, fiind suspectă de delapidare și fals intelectual.

Potrivit IPJ Alba, în perioada în care era poștăriță ar fi sustras, din indemnizații de handicap, pensii, pensii de boală și alocații, peste 35.000 de lei.

Toată activitatea femeii, documentată de polițiști, poate fi citită în comunicatul IPJ Alba, redat mai jos în articol.

Simona Mărginean a fost consilier al primarului din Valea Lungă până în luna ianuarie 2022. Este, de asemenea, și membru AUR Alba.

Între timp, în perioada anchetei, femeia și-a dat demisia din postul de factor poștal.

Potrivit primarului din comuna Valea Lungă, Dan Florin Aldea (AUR), Simona Mărginean a fost angajată în primărie până în luna ianuarie a anului 2022, apoi i-a fost încetat contractul.

Ea apărea ca persoană de contact pentru mai multe probleme, în comuna Valea Lungă. Spre exemplu, era persoana de contact a primăriei pentru imunizarea anti-COVID-19. Între timp, o parte dintre menționările despre aceasta, pe site-ul primăriei Valea Lungă, au fost șterse.

De asemenea, reporterii alba24.ro l-au contactat și pe deputatul AUR Alba, Daniel Gheorghe Rusu. Acesta a declarat că Simona Mărginean este membru AUR Alba și că nu știa de ceea ce s-a întâmplat, până în dimineața de vineri 18 februarie.

De asemenea, deputatul AUR Alba a declarat că, dacă femeia nu se va retrage din partid, va fi exclusă. ”Nu mai poate fi membru” a precizat Rusu.

UPDATE: Potrivit libertatea.ro, contactat de repoterii publicației, George Simion, copreședintele AUR, a declarat că „am aflat despre problemele doamnei Mărginean, este deja fostă membră AUR. A fost exclusă din partid imediat. Avem în statut că nu se acceptă așa ceva. Spre deosebire de alții, noi nu doar vorbim, luăm și măsuri”.

În 2020, femeia s-a aflat pe lista de candidați la Senatul României, din partea AUR Alba, pe poziția a treia, a precizat deputatul Daniel Gheorghe Rusu, pentru alba24.ro.

Mai sus, o captură de ecran, de pe Biroul Electoral Central, unde Simona Mărginean apare candidat la Senatul României, din partea AUR Alba la alegerile din 2020, fapt pentru care a devenit persoană publică.

Aceasta apare și pe site-ul oficial AUR, candidat la Senat.

”Dragi cetățeni ai județului Alba, în special cetățeni ai comunei Valea Lungă, a început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Mă adresez dumneavoastră pentru a vă prezenta, încă odată, candidatura mea pentru Senatul României. Sunt un om nou in politică, nu am experiență vastă în acest domeniu, dar am intrat în acestă etapă cu un singur gând, să fac tot ce îmi stă în putință pentru a fi in sprijinul oamenilor!

În prezent, sunt consiler local din partea partidului AUR în comuna Valea Lungă, funcție pentru care am candidat tot pentru a putea da o mână de ajutor, în plus față de cât am făcut-o până la momentul acesta, localnicilor din comuna in care m-am născut.

Acum, am nevoie de dumneavoastră pentru a face un pas și mai în față, pentru a demonstra că nu doar cei cu ani grei in politică merită să fie în Parlamentul României. Vă îndemn să votați ceva nou, vă îndem să votați dreptate pentru România, iar eu vă promit că nu voi pierde nici o secundă pentru a face dreptate pentru oamenii din această țară.

Știu că pentru toți dintre noi e o perioadă dificilă, sunt conștientă că politicieni actuali v-au indus o stare de dezgust și neîncredere, în special în contextul epidemiologic în care ne aflăm, dar eu va adresez rugămintea să veniți la vot și să optați și pentru o altă variantă pentru România.

În încheiere, vă doresc, în primul rând, multă sănătate și vă mulțumesc”, era mesajul acesteia pe pagina sa de Facebook, în data de 7 noiembrie 2020. Prin mesaj își anunța oficial candidatura pentru funcția de senator al României, din partea AUR Alba.

Mesajului îi era alăturată poza de mai sus.

Ce spun reprezentații IPJ Alba în comunicatul oficial

Potrivit IPJ Alba, un fost factor poștal a fost reținut de polițiști pentru delapidare și fals intelectual. Și-ar fi însușit peste 35.000 de lei din alocații, pensii și indemnizații, care s-ar fi cuvenit unor cetățeni din comuna Valea Lungă, județul Alba.

La data de 17 februarie 2022, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie de 42 de ani, din comuna Valea Lungă, care este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals intelectual, ambele în forma continuată.

Din cercetări a rezultat că, în perioada august-decembrie 2021, femeia, în contextul exercitării atribuțiilor de serviciu, de factor poștal, și-ar fi însușit, pe nedrept, suma de 35.000 lei, reprezentând drepturi bănești (indemnizații de handicap, alocații, pensii și pensii de boală), pe care nu le-ar fi achitat unui număr total de 54 de persoane din comuna Valea Lungă.

Pentru a-și acoperi faptele, femeia ar fi semnat, în fals, cupoanele și ar fi atestat, în mod fictiv, achitarea sumelor către beneficiarii legali.

De asemenea, prin semnarea dovezilor de primire și a proceselor verbale de înmânare, aceasta ar fi atestat, în fals, faptul că a livrat corespondență expediată de instituții publice către 36 de destinatari, persoane fizice și persoane juridice.

Pentru documentarea activității infracționale, anterior reținerii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, polițiștii au percheziționat domiciliul femeii.

Prejudiciul a fost recuperat, aproape integral.

În cursul zilei de azi, 18 februarie, persoana reținută va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

sursă foto: Facebook Simona Mărginean, Primăria Valea Lungă, Partidul AUR, parlamentare2020.bec.ro.

