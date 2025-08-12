Imaginea bisericii scufundate din Geamăna și cea a carierei de la Roșia Montană, integrate în pavilionul României de la Osaka

Imaginea bisericii scufundate din Geamăna și cea a carierei de la Roșia Montană, au fost parte din pavilionul României la expoziția de la Osaka, grație unui concept realizat de două tinere arhitecte în vârstă de 24 de ani.

Este vorba despre Georgiana Muraru și Anca Bodoloacă, cele două autoare ale conceptului creativ al pavilionului României.

Cele două au povestit, la Hotnews, cum au decis să includă cele două imagini din Alba, în creația lor.

Anca și Georgiana s-au inspirat din poezia lui Lucian Blaga, „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”.

Poezia a fost proiectată peste imaginea cu biserica scufundată de la Geamăna, sat din Munții Apuseni, unde a fost deversat sterilul de la explotarea de cupru Roșia Poieni.

„La nivel de material vizual, am venit cu ideea să proiectăm neapărat și cariera de la Roșia Montană, care este spectaculoasă.

Am fost acolo la un voluntariat și am fost într-un fel de drumeție până acolo și nu mi-a venit să cred cum poate să arate locul.

Prin proiectul ăsta că am avut șansa să prezentăm lumii ce ascunde România. Trebuie să băgăm în față toate informațiile ca să-i facem inclusiv pe români conștienți de patrimoniu”, a spus Anca Bodoloacă.

Pavilionul României la expoziția de la Osaka a fost vizitat, în primele trei luni ale expoziției, de peste 360.000 de oameni. Expoziția mondială de inovație, știință și dezvoltare socială este deschisă din aprilie până în octombrie.

Foto: Biserica de la Geamăna, arhiva personală a arhitectelor, via Hotnews.

