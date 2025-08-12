Connect with us

Educație

Sindicatele amenință cu boicotarea începerii anului școlar: Sunt multe voci care ne cer să demarăm procedurile de grevă generală

Publicat

acum 3 ore

Sindicaliștii din Educație amenință cu boicotarea începerii anului școlar și anunță că școala nu va începe pe 8 septembrie, așa cum este stabilit. 

Nemulțumiți de pachetul de austeritate impus și de lipsa unei soluții reale, profesorii sunt hotărâți să continue protestele, inclusiv cu un miting masiv în Capitală și acțiuni radicale pe termen lung.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat pentru Edupedu.ro că ”sunt foarte multe voci care ne cer să demarăm procedurile de grevă generală” și, ”dacă oamenii vor decide, e posibil să se ajungă la această formă de protest”.

Întrebat de presa centrală cum va arăta începutul de an școlar, un lider de sindicat prezent la protestele de marți, din Capitală, a răspuns: „Va arăta așa cum îl vedeți astăzi: în stradă. Toată lumea va fi în stradă, fie că vorbim de aici, din București, în fața Ministerului Educației și a Palatului Victoria, fie că vorbim de prefecturile și școlile din țară”.

Vezi și Când începe școala în septembrie 2025. Structura anului școlar 2025-2026

Referitor la discuțiile purtate luni între reprezentanții sindicatelor din Educație, premierul Ilie Bolojan și ministrul Daniel David, sindicalistul a spus că a fost „un dialog al surzilor”.

Între timp, profesorii din învățământul preuniversitar pot opta, din proprie inițiativă, pentru diminuarea normei didactice și a salariului aferent, dacă nu sunt mulțumiți de orele primite în alte școli.

Măsura apare în ordinul ministrului Educației nr. 5.198/2025, publicat recent în Monitorul Oficial.

Elevii și preșcolarii ar trebui să înceapă cursurile anului școlar 2025-2026 luni, 8 septembrie 2025, potrivit Ordinului ministrului Educației.

Anul școlar 2025 – 2026 se va încheia vineri, 19 iunie 2026, având în total 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru anumite clase, durata anului școlar și datele de finalizare diferă, conform excepțiilor prevăzute în ordin.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Florian Floriuk

    marți, 12.08.2025 at 13:26

    Arde-o, umfl-o, musc-o, pisc-o! Ei, ha. Ne asteapta o toamna interesanta!

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 34 de minute

Tânăr de 21 de ani din Săsciori, prins la volan cu permisul suspendat
Evenimentacum O oră

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani
Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 2 ore

Modificările din legea privind pensiile private din Pilonul ll și Pilonul 3 au fost amânate. Ce se întâmplă cu limita de 25%
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 7 ore

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Administrațieacum o zi

Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Marius Budăi (PSD): Impozitarea progresivă ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri
Economieacum 6 ore

Val de scumpiri și inflație accelerată. INS a publicat date: energie mai scumpă cu 60%, prețuri uriașe la fructe și legume
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum o zi

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani
Educațieacum 6 ore

Duminică: „Suflet de Român”, spectacol folcloric extraordinar la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program artistic și invitați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Echipamente de ultimă generație pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, la Spitalul din Sebeș. Licitație, în SEAP
Evenimentacum 4 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Educațieacum 3 ore

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua
Mai mult din Educatie