Sindicatele amenință cu boicotarea începerii anului școlar: Sunt multe voci care ne cer să demarăm procedurile de grevă generală

Sindicaliștii din Educație amenință cu boicotarea începerii anului școlar și anunță că școala nu va începe pe 8 septembrie, așa cum este stabilit.

Nemulțumiți de pachetul de austeritate impus și de lipsa unei soluții reale, profesorii sunt hotărâți să continue protestele, inclusiv cu un miting masiv în Capitală și acțiuni radicale pe termen lung.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat pentru Edupedu.ro că ”sunt foarte multe voci care ne cer să demarăm procedurile de grevă generală” și, ”dacă oamenii vor decide, e posibil să se ajungă la această formă de protest”.

Întrebat de presa centrală cum va arăta începutul de an școlar, un lider de sindicat prezent la protestele de marți, din Capitală, a răspuns: „Va arăta așa cum îl vedeți astăzi: în stradă. Toată lumea va fi în stradă, fie că vorbim de aici, din București, în fața Ministerului Educației și a Palatului Victoria, fie că vorbim de prefecturile și școlile din țară”.

Referitor la discuțiile purtate luni între reprezentanții sindicatelor din Educație, premierul Ilie Bolojan și ministrul Daniel David, sindicalistul a spus că a fost „un dialog al surzilor”.

Între timp, profesorii din învățământul preuniversitar pot opta, din proprie inițiativă, pentru diminuarea normei didactice și a salariului aferent, dacă nu sunt mulțumiți de orele primite în alte școli.

Măsura apare în ordinul ministrului Educației nr. 5.198/2025, publicat recent în Monitorul Oficial.

Elevii și preșcolarii ar trebui să înceapă cursurile anului școlar 2025-2026 luni, 8 septembrie 2025, potrivit Ordinului ministrului Educației.

Anul școlar 2025 – 2026 se va încheia vineri, 19 iunie 2026, având în total 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru anumite clase, durata anului școlar și datele de finalizare diferă, conform excepțiilor prevăzute în ordin.

