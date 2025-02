Au scăzut înmatriculările de mașini noi. Care sunt cele mai căutate autoturisme, pe categorii

Au scăzut înmatriculările de mașini noi. În ianuarie, scăderea a fost cu 5,9% față de prima lună a anului trecut, arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Datele asociației arată că, autoturismele, care reprezintă aproximativ 88% din totalul pieței, au înregistrat, în luna ianuarie 2025, un volum de 11.823 unități, cu 5.9% mai puțin față de luna similară din 2024.

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 46,6% în scădere cu 7.2%, urmat de Clasa C cu o cotă de 27.3%, în scădere cu 2.2% și Clasa B cu o cotă de 15%, în creștere cu 8.2% față de cota deținută în luna ianuarie a anului trecut.

Au scăzut înmatriculările de mașini noi. Situația pe categorii

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna ianuarie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o creștere de 0.1% față de perioada similară din 2024, ajungând, astfel, la o pondere de 59.5%. În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare diesel, plus mild hybrid diesel, acestea înregistrează o scădere de 39% și dețin o cotă de 9.8% din total.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate“, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) dețin în prima lună a anului 2025, o cotă de piață de 30.5%, care depășește cu 20.7 p.p. cota deținută de motoarele diesel.

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 9.8% din piață, în luna ianuarie a anului 2025, față de ianuarie 2024, când reprezentau 12.9%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid dețin o cotă de piață de 5%, față de ianuarie 2024, când reprezentau 4.6%.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în ianuarie 2025, o scădere de 33.6% față de luna ianuarie 2024, potrivit Mediafax. Vehiculele comerciale ușoare fără minibus înregistrează o scădere de 33.8%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în prima luna a anului 2025, un volum de 231 unități față de 73 unități comparat cu luna ianuarie a anului trecut.

Vehiculele comerciale grele și bus înregistrează, în ianuarie 2025, o scădere de 32.7% față de luna ianuarie 2024, din care vehiculele comerciale grele peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o scădere de 26.7%.

