Avertizare ANM: Risc însemnat de avalanșe în munții Șureanu și mai multe zone montane din țară

Ucrainienii susțin în a zecea zi de război că au reușit să respingă atacurile rușilor, ba mai mult că i-au blocat pe aceștia în punctele principale și că au pornit o contraofensivă pentru a-i îndepărta pe aceștia de la marginea marilor orașe din Ucraina.

„Forțele armate continuă să țină granițele, iar în unele direcții contraatacă și forțează inamicul să se retragă cu pierderi, întrerup comunicațiile din spatele liniei și dau lovituri zdrobitoare”, precizează reprezentații armatei din Ucraina, conform Nexta.

Publicația Kyiv Independent a făcut public sâmbătă, 5 martie, că trupele rusești ar fi suferit pierderi de 10.000 de soldați până în acest moment, 39 de avioane, 40 de elicoptere și aproape 270 de tancuri.

Indicative estimates of Russia’s losses as of March 5, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/TDpggFdi1d

Din Melitopol au apărut mai multe video-uri în care cetățeni cu mâinile goale, avansează spre soldați ruși care dau în spate.

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022