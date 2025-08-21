Connect with us

Litoralul pentru toți 2025: începe ediția de toamnă, cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană. Lista hotelurilor și tarife

Litoralul pentru toți 2025: Începe o nouă ediție a programului cu prețuri de la cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană. Ediția a 47-a a programului Litoralul pentru toți are loc în perioada 1-30 septembrie.

Noua ediție aduce o extindere vizibilă a programului în aproape toate stațiunile, în special în cele din sudul litoralului, precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche, unde a fost mărit numărul de locuri alocate.

Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%.

Tot mai multe hoteluri pun la dispoziție pachete diversificate, de la cazare simplă la all inclusive, transformând extrasezonul într-o opțiune reală și atractivă pentru orice categorie de turiști.

Litoralul pentru toți 2025, ediția de toamnă: tarife

Tarifele pornesc de la 53 de lei pe noapte de persoană, fără masă, la un hotel de două stele în Eforie Nord. Aici, un pachet all inclusive la un hotel de trei stele ajunge la 214 lei.

În Eforie Sud, prețurile pornesc de la 81,5 lei/noapte/persoană, în Jupiter și Venus de la 70 lei; în Mangalia de la 101 lei, iar în Mamaia de la 69,5 lei.

Tarifele pot crește în funcție de serviciile de masă și clasificarea hotelului ales.

  • Eforie Nord, incepand de la 53 lei  (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;
  • Eforie Sud începând de la 81,5 lei (fără masă) hotel de 3* și 336,5 lei (all inclusive) hotel de 3*;
  • Jupite: începând de la 70 lei (cu mic dejun) hotel de 3* și  276 lei (all inclusive) hotel de 3*;
  • Venus începând de la 70 lei (fără masă) hotel de 3*;
  • Saturn începând de la 94,5 lei  (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;
  • Mangalia începând de la 101 lei  (fără masă hotel de 3*;
  • Mamaia începând de la 69,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 332 lei (all inclusive) hotel de 3*;
  • Costinești începând de la 88 lei (fără masă) hotel de 3*;
  • Vama Veche începând de la 79 lei (fără masă) hotel de 3*.

Litoralul pentru toți 2025, ediția de toamnă: unități de cazare

Până în prezent 57 de unități de cazare au lansat oferte pentru programul „Litoralul pentru toți”, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3500 de locuri de cazare pe noapte.

„Turismul românesc se află într-un moment de cumpănă. Pe de o parte, operatorii se confruntă cu taxe mai mari, cu reguli schimbate chiar în timpul sezonului și cu o campanie agresivă de denigrare a litoralului. Pe de altă parte, mediul privat rămâne unit și caută soluții concrete. «Litoralul pentru Toți» nu este o simplă campanie de marketing, ci un angajament real față de turiști. Luna septembrie aduce un litoral mai liniștit, mai accesibil și la fel de frumos, motiv pentru care îi invităm pe toți românii să profite de aceste oferte și să redescopere Marea Neagră într-o atmosferă relaxată și prietenoasă”, a declarat președintele FPTR, Dragoș Răducan, într-un comunicat al Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

