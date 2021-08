Avertizări de INUNDAȚII pe râuri din ALBA și în alte zone din țară până miercuri. Zonele vizate

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2021 a continuat marți cu proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie.



În Alba au fost prezenți 232 de candidați (80,27%) dintre cei 289 înscriși la examenul organizat în județ, potrivit datelor IȘJ Alba, transmise de inspector școlar general adjunct Dan Cherecheș. Au absentat 57 de candidați.



Au fost înregistrate și trei cazuri de candidați eliminați din examen, pentru tentativă de fraudă (la centrul de examen Câmpeni), după ce au fost găsite telefoane asupra lor. Acești candidați nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

La proba de Română, de luni, au fost alți cinci candidați eliminați din examen.

La probe, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Examenul continuă miercuri, 18 august, cuc proba la alegere a profilului și a specializării. Joi este proba la limba maternă și apoi perioada de echivalare/recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale.

În 31 august se publică primele rezultate, iar în 3 septembrie cele finale.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

CALENDAR BACALAUREAT 2021 – sesiunea august-septembrie 2021:

19-26 iulie 2021: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23-31 august: Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

31 august: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00-18.00)

1-3 septembrie 2021: Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021: Afișarea rezultatelor finale

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: