Bărbat din Poșaga, prins băut la volan

Un bărbat de 36 de ani din Poșaga este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, în Sălciua.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 10 august 2025, polițiștii din Baia de Arieș au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Sălciua, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din localitatea Poșaga.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

