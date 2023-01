Bărbat din Alba, reținut de Poliție. A provocat accident, băut și fără permis, în prima zi din 2023. Ce alcoolemie avea

Patru ani și 6 luni de închisoare cu executare este pedeapsa unei femei din Blaj, Alexandra C. C, după ce l-a ucis pe bărbatul cu care avea doi copii. Crima s-a petrecut în urma cu mai bine de un an, în 14 septembrie.

După o decizie în primă instanță la Tribunalul Alba, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au dat decizia finală, aceștia au menținut pedeapsa de la instanța de fond și au dispus ridicarea sigiliului de pe locuința femeii, casa în care a avut loc crima.

Decizia Curții de Apel Alba Iulia a fost dat în 14 decembrie 2022.

De asemenea a mai fost obligată la plata a 3000 de euro cu titlul de daune morale pentru tatăl bărbatului și câte 2000 de euro pentru fiecare dintre cei trei frați ai acestuia.

Este unul dintre zecile de cazuri de violență domestică din România, care se termină tragic, cu o crimă. În urma condamnării, doi minori, gemeni, au rămas fără părinți: tatăl decedat, iar mama condamnată în primă instanță pentru omor.

Faptele care au dus la tragedie au fost descrise de magistrații care au cercetat cazul și au devenit publice după ce dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

În doar câteva cuvine, Alexandra, pe fondul unei puternice tulburări provocate de o bătaie încasată cu câteva ore înainte de crimă și ”o gravă atingere a demnității (urinat în cameră)”, l-a lovit pe Andrei, tânărul de 24 de ani, cu mai multe obiecte în cap. A folosit un pahar, un bibelou, dar și un făcăleț.

Cum s-a ajuns la crimă: ”Filmul” unui abuz îndelungat care a dus la o tragedie

Alexandra și Andrei au început o relație în anul 2019. Din relația celor doi au rezultat cei doi gemeni. Familia femeii nu a acceptat relația, iar cei doi nu locuiau împreună, ci se vedeau din când în când.

Mai mult de atât, fiind născuți în afara unei căsătorii, în actul de naştere al celor doi gemeni nu erau mențiuni la rubrica “tată”.

Andrei a început să fie gelos și să o bată pe Alexandra

Potrivit magistraților, la sfârșitul anului 2020, relația dintre cei doi a început să se deterioreze. Andrei a început să fie foarte gelos, o amenința pe Alexandra și o bătea, se arată în motivarea instanței.

Femeia i-a interzis să mai intre în curtea sa, dar i-a permis să ia copiii și să se plimbe cu aceștia pe stradă. În acest fel s-au derulat întâlnirile dintre cei doi până în data de 13 septembrie 2021.

În 13 septembrie, Andrei a mers să îl ia pe unul dintre cei doi copii și să se plimbe cu el. Alexandra a mers la magazin pentru cumpărături și s-a întâlnit cu Andrei.

Acesta, potrivit motivării instanței, fără nici un motiv, a început să o înjure, să o jignească și a lovit-o ușor cu piciorul în zona tibiei. Deși a agresat-o, cei doi au mers la magazin, iar apoi s-au întors acasă.

Mai târziu, a luat iar copilul, s-au plimbat pe stradă și l-a readus acasă. În jurul orei 20.00, Andrei era băut și a luat iar copilul la plimbare. Alexandra a văzut că acesta era beat și se clătina, dar i-a permis să ia copilul.

Noaptea crimei: Femeia a cedat psihic

Andrei s-a întors mai târziu acasă la Alexandra, alături de copil. Potrivit magistraților, acesta a agresat-o iar pe femeie, a lovit-o cu palmele peste față și, din câte reiese din motivarea instanței, a urinat în cameră.

Pe fondul agresiunii anterioare și având în vedere că tânărul era sub influența băuturilor alcoolice, Alexandra a cedat psihic: a început să îl lovească pe acesta în cap și în torace cu mai multe obiecte: un bibelou, un pahar, dar și cu un făcăleț.

În urma agresiunii, Andrei a decedat. Femeia și-a recunoscut în totalitate fapta comisă.

”(…) pe fondul unei puternice tulburări sau emoții determinate de o provocare anterioară produsă prin exercitarea de violențe (lovirea victimei cu palmele) și atingeri grave ale demnității (urinarea în cameră) și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei, cauzată de starea de somn și de influența băuturilor alcoolice, inculpata i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu diferite obiecte contondente (pahar, bibelou și un par), în zona capului și a toracelui, în urma cărora a survenit decesul. Inculpata a recunoscut comiterea faptei”, se arată în motivarea instanței.