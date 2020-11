Caravana literară scriitori în școală a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, desfășurat sub forma unui concurs de recitare

Fostul premier Mihai Tudose a explicat miercuri motivele pentru care PSD nu a reuşit să construiască nici unul dintre cele opt spitale regionale promise în programul de guvernare al social-democraţilor din 2016.

Potrivit acestuia, la finalul mandatului său, Liviu Dragnea ar fi dat înapoi proiectele pentru a le implementa prin parteneriat public-privat, şi nu cu ajutorul fondurilor europene. Declarațiile au fost făcute la Adevărul live.

„Eu când am plecat lăsasem trei dintre ele, trebuia început cu trei din ele. Actele erau aproape gata pentru cel de la Craiova. Nebunia cu pământul. După ce am plecat, în loc să continue lucrurile, motiv pentru care am şi plecat din PSD după aceea, fiindcă au intrat pe o altă zonă. Le faci în parteneriat public-privat.

Cineva voia să fie mai fericit după ce făceam spitalele. Că le făceam cu bani de la Banca Mondială şi cu Comisia Europeană, nu mai era nimeni la fel de fericit.

Că din bani europeni mai vine şi OLAF-ul. Când faci parteneriat public-privat sau din buget nu mai vine nimeni”, a explicat Mihai Tudose la Adevărul Live.

Întrebat dacă cel care s-a opus construirii spitalelor regionale prin intermediul fondurilor europene a fost fostul lider PSD Liviu Dragnea, Tudose a confirmat.

„După ce am plecat eu, şi cu colegii din Guvern care făcuseră o mulţime de acte pe zona aceasta, la câteva luni a fost o declaraţie foarte asumată. A spus gata, facem noi autostrada Ploieşti-Braşov, e cea mai ieftină soluţie.

Am ieşit şi public să spun că, bă, frate, mai ieftin decât bani degeaba de la Uniunea Europeană, nu există. La parteneriat public-privat şi Statul are o sumă, trebuie să participe, să dea despăgubiri”, a mai adăugat acesta.

Sursă: Adevarul.ro