Cazare pentru refugiații din Ucraina oferită de Primăria Alba Iulia: 100.000 de lei din banii de spectacole pentru ajutoare

A doua zi de război în Ucraina găsește țara într-o situație dramatică: morți, răniți, pierderi materiale, sute de mii de refugiați și multă disperare. Trupele rusești au înconjurat capitala Kiev și se așteaptă să o cucerească în câteva ore. Pe rețelele de socializare, liderii Ucrainei transmit mesaje de încurajare și promit rezistența.

Alba24 va transmite aici (live text) evoluția situației din țara vecină.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a vorbit prin telefon cu președintele sJoseph Biden, despre asistenţă militară „concretă”, în contextul în care trupele ruse sunt poziţionate în jurul Kievului, şi despre formarea unei „coaliţii anti-război”.

„Intensificarea sancţiunilor, asistenţă concretă în materie de apărare şi coaliţia anti-război – aceste subiecte tocmai au fost discutate cu preşedintele Statelor Unite. Îi sunt recunoscător pentru susţinerrea puternică acordată Ucrainei”, a afirmat Volodimir Zelenski, prin Twitter.

În urmă cu puţin timp, Volodimir Zelenski s-a filmat pe o stradă din Kiev, afirmând că va rămâne în capitală, deşi se apropie trupele ruse.

Polonia a trimis un convoi cu muniție în Ucraina, potrivit ministrului Apărării din această țară, Mariusz Błaszczak.

Este primul transport de ajutor militar recunoscut public către Ucraina de la începutul invaziei rusești, conform CNN.

„Un convoi cu muniție pe care îl donăm Ucrainei a ajuns deja la vecinii noștri. Suntem alături de ucraineni și ne arătăm solidaritatea față de agresiunea rusă”, a scris Mariusz Błaszczak într-un tweet.

Tweet-ul nu descre nici tipul de muniție pe care Polonia a trimis-o ucrainenilor, nici cantitatea.

În urma unui atac cu rachete, baza de combustibil și lubrifianți a Forțelor Armate ale Ucrainei din „Kulinichi” lângă Harkov a fost distrusă.

It is reported that as a result of a missile attack, the base of fuel and lubricants of the Armed Forces of #Ukraine in „Kulinichi” near #Kharkov was destroyed. https://t.co/f1Jlapflrh pic.twitter.com/o9FcUYrVvh

19,30. Rușii au început atacul asupra orașului Odessa

ora 18,30: Soldații ucraineni ard dosare și documente importante în apropierea unei clădiri a departamentului de informații din Kiev, în timp ce trupele ruse se apropie de capitală

Alte două nave comerciale au fost lovite în Portul Yuzhny din Odesa, anunță Armata ucraineană pe Twitter.

„Ministerul Infrastructurii al Ucrainei raportează: agresorul a tras asupra a două nave străine în apropierea portului Yuzhny”, a postat pe Twitter MInisterul Apărării ucreainean.

La Vama Siret sunt mii de oameni, cu mașinile personale, iau familii în mașinile și ii duc acasă unde le oferă cazare și masă. Se stă la coadă pentru a ajuta refugiați ucrainieni.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a îndemnat, vineri după-amiază, armata ucraineană să preia cu forţa puterea la Kiev, prin înlăturarea Administraţiei prooccidentale conduse de preşedintele Volodimir Zelenski.

„Îndemn armata să preia puterea în propriile mâini. Mi se pare că ar fi mai bine să negociem noi direct”, a declarat Vladimir Putin, conform cotidianului Le Monde. Liderul de la Kremlin susţine că rezistenţa militară cea mai puternică este generată de grupuri combatante naţionaliste din Ucraina. „Se comportă ca teroriştii şi folosesc civilii ca scuturi umane”, a afirmat Vladimir Putin, acuzându-i pe liderii de la Kiev că sunt „neonazişti” şi „drogaţi”.

„Măcelarii lui Kadîrov”, militarii loiali liderului cecen pro-rus sunt pregătiți să fie trimiși în Ucraina. În imaginile care circulă pe rețelele de socializare, mii de soldați sunt echipați și gata să intervină ca să sprijine ofensiva Rusiei.

Mai multe filme mediatizate de Rusia arată mii de soldați încolonați în Groznîi, capitala Ceceniei, și pregătiți pentru a fi trimiși pe front în Ucraina.

Kadîrov, care cândva lupta împotriva Moscovei, este acum un aliat cheie al președintelui rus Vladimir Putin. Considerat unul dintre cei mai de temut oameni din Rusia, el a impus legea islamică în regiunea cecenă și este renumit pentru abuzuri și încălcarea drepturilor omului.

Criticii l-au acuzat pe Kadîrov de mai multe asasinate, unele dintre ele în Europa, însă acesta a negat orice acuzație. Timp de mai mulți ani, Vladimir Putin s-a bazat pe el pentru menținerea ordinii în Cecenia, republică din sudul Federației Ruse.

Armata rusă nu a avansat prea mult vineri, astfel că principalele oraşe din Ucraina rămân sub controlul serviciilor de securitate ucrainene, anunţă Ministerul britanic al Apărării, pe baza datelor colectate de serviciile de informaţii militare, conform CNN.

„Continuă luptele în zone esenţiale. Rusia a făcut progrese limitate până acum, în cursul zilei de azi, iar Ucraina menţine controlul asupra principalelor oraşe. Ministerul ucrainean al Apărării raportează că forţele militare ruse au ajuns în suburbiile Kievului”, a transmis vineri Ministerul britanic al Apărării.

„Atacurile ruse şi schimburile de focuri cu sisteme de artilerie au continuuat în cursul nopţii şi dimineaţă. Nu există dovezi privind atacuri asupra oraşului Lviv”, a precizat Ministerul Apărării de la Londra.

Armata ucraineană a transferat numeroase vehicule blindate în jurul Kievul şi în interiorul oraşului, în condiţiile în care trupele ruse se apropie de capitală, a anunţat vineri după-amiază Ministerul ucrainean de Interne.

Primarul Kievului, Vitali Klitsckho, a declarat că oraşul a intrat „în etapa de apărare”. Administraţia Volodimir Zelenski le-a cerut locuitorilor Kievului să se mobilizeze pentru a respinge cu orice mijloace atacul armatei ruse. Conform unor surse, au fost distribuite zeci de mii de arme civililor. Preşedintele Volodimir Zelenski a ordonat joi seară mobilizarea generală, chemându-i, opţional, chiar şi pe bărbaţii cu vârste de peste 60 de ani.

Potrivit cotidianului The Kyiv Independent, forţele militare ruse au pătruns vineri după-amiază în districtul Obolonski, situat la periferia capitalei Ucrainei, şi sunt schimburi de focuri cu armata ucraineană.

Ora 16:00: În nordul Kievului, armata rusă continuă să bombardeze cartierele. Armata ucraineană a aruncat un pod în aer pentru a împiedica înaintarea tancurilor rusești.

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs

— Francesca Ebel (@FrancescaEbel) February 25, 2022