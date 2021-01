Ce au obținut primarii orașelor din România, după întâlnirea cu premierul Florin Cîțu

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan nu exclude o candidatură la președinția formațiunii la congresul care va fi organizat în acest an. „Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva”, spune el la emisiunea Marius Tucă Show.

„Nu știu dacă voi candida. Pot să susțin pe cineva, nu neapărat (să candidez – n.r.). Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva. Voi face parte dintr-o echipă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu moț în fruntea echipei. Pot fi poziția doi, trei, patru cinci”, spune Rareș Bogdan la Aleph News.

El precizează că în interviul acordat emisiunii „Interviurile lui Cristoiu” a vorbit despre susținerea lui Florin Cîțu în funcția de premier, nu pentru a deveni liderul PNL.

„E o bătălie pe termen lung. Alegerile nu sunt mâine. Ea o chestiune pe termen lung. (…) Nu regret nimic din ceea ce am spus. Am spus putrul adevăr și cred că am realizat un prim pas- am reușit să arăt că există opoziție în partidul de guvernământ și am cerut democratizarea deciziilor. (…) Nu dăm înapoi. Pentru moment ce am făcut este suficient”, conchide prim-vicepreședintele PNL.

Rareş Bogdan a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală şi că Ludovic Orban a eşuat în calitatea de preşedinte al formaţiunii liberale. Declaraţiile au fost făcute duminică seara în cadrul emisiunii Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News.

„I s-a umflat capul. Şi-a închipuit că e câinele, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte”, a afirmat Rareş Bogdan..

Cine este Rareș Bogdan și cum a ajuns de la Ocna Mureș în Parlamentul European

Puțină lume știe că Rareș Bogdan este din Ocna Mureș pentru că fosta vedetă de la Realitatea TV a preferat întodeauna să afirme public că este clujean.

Rareș Bogdan (născut la 17 septembrie 1974 , Ocna Mureș, România) este un jurnalist de televiziune și om politic din România. După ce a activat în televiziune, în 2019 s-a înscris în Partidul Național Liberal (PNL) și a fost pus cap de listă între candidații la alegerile europarlamentare din 2019. În prezent este europarlamentar.

A absolvit Școala Generală Lucian Blaga și Liceul Teoretic Petru Maior din Ocna Mureș apoi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La Cluj Napoca, după terminarea facultății și masterului a devenit antreprenor deschizându-și un magazin GSM.

A început să lucreze în presă în 2004, ca fondator și editorialist al cotidianului Ziua de Cluj și în 2010 a devenit asociat cu postul de televiziune Realitatea TV. A devenit popular prin crearea și realizarea emisiunii „Jocuri de putere”.