Ce prevede Legea ”anti-Șoșoacă”. Restricții pentru parlamentari. Simonis: Treceţi graniţa cu Rusia şi comportaţi-vă ca aici

Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat,marţi, un proiect de lege care aduce modificări Regulamentului activităţilor comune ale Parlamentului.

Proiectul, denumit neoficial ”legea anti-Șoșoacă”, înăspreşte normele referitoare la disciplina parlamentară în contextul scandalului provocat de Diana Șoșoacă în Parlament, cea care a tras de microfonul de ședință și a mers cu un fluier la pupitrul unde se aflau cei doi președinți ai instituției.

Parlamentarii care o încalcă se pot alege cu diminuarea indemnizaţiei cu până la 50% pentru o perioadă de maximum şase luni, în caz de violenţă fizică sau verbală la adresa unui coleg sau alt demnitar.

Alfred Simonis:

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a afirmat, marţi, că sancţiunile introduse în Regulamentul activităţilor comune ale celor două Camere legislative sunt împotriva atitudinilor agresive şi extremiste în plenul Parlamentului.

„Nu e nicio satisfacţie, nu avem nici o plăcere atunci când trebuie să sancţionăm colegi parlamentari. Cred că rolul nostru aici nu este să ne sancţionăm unii pe alţii.

O perioadă lungă de timp, împotriva criticilor mass-media şi ale altora, am rezistat destoinic împotriva acestor tipuri de abuzuri şi nu am luat măsuri pe care, poate, dacă le-am fi luat, nu am fi ajuns aici.

Stimaţi colegi, nu este o măsură nici anti o doamnă senator, nici anti un grup parlamentar extremist sau mai puţin extremist, nu e nici împotriva opoziţiei, este împotriva huliganismului, a mahalagismului şi a atitudinilor agresive şi extremiste în plenul Parlamentului, indiferent că vorbim de Cameră sau Senat”, a transmis Simonis, în şedinţa comună a Parlamentului.

El le-a recomandat colegilor care nu au un comportament adecvat să meargă în Rusia şi vadă cum ar fi trataţi, potrivit Agerpres.

„Înţeleg faptul că, în ultimele zile, anumite doamne şi domni parlamentari au dormit prost.

Incursiunea lui Prigojin la Moscova, aproape de Putin, v-a speriat şi v-a făcut să vă odihniţi rău şi să fiţi nervoşi la plenul reunit al Parlamentului, pentru că altfel nu se se explică nervii dumneavoastră.

O să vă fac o recomandare, stimate doamne şi stimaţi domni care aveţi acest tip de comportament, aveţi grijă ce vă doriţi pentru România, pentru că, dacă vreţi să vedeţi ce s-ar întâmpla, cu adevărat, într-o societate pe care dumneavoastră o doriţi, treceţi graniţa în Rusia şi comportaţi-vă ca în plenul Parlamentului să vedeţi ce veţi păţi.

Cei care mergeţi la Ambasada Rusiei la Bucureşti, intraţi în clădirea ambasadei, trageţi de ambasador, să vedeţi dacă mai ieşiţi de acolo„, a adăugat Alfred Simonis.

Ce nu mai au voie să facă parlamentarii

Cardul de vot electronic care permite deputatului sau senatorului accesul la mijloacele electronice de vot nu poate fi utilizat de către o altă persoană este interzisă.

Este interzisă transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, a şedinţei comune a birourilor permanente sau a şedinţei comune a comisiilor, prin alte mijloace decât prin mijloace electronice aflate în dotarea Secretariatului General al Camerei Deputaţilor sau al Senatului ori prin mijloace electornice utilizate de mass-media acreditate de Camera Deputaţilor ori, după caz, de către Senat.

Pot să o facă numai în perimetrul din sala de şedinţe alocat grupului parlamentar ai cărui membri sunt sau, în cazul celor neafiliaţi, în perimetrul alocat acestora.

În sala de şedinţe a plenului celor două Camere sau sălile în care se desfăşoară şedinţele comune ale celor două birouri permanente ori şedinţele comune ale comisiilor sunt interzise:

a) participarea la desfăşurarea unui banner;

b) utilizarea violenţei fizice împotriva unui deputat senator sau alt demnitar;

c) utilizarea violenţei verbale constând în ţipete, injurii, ameninţări, invective, calomnie la adresa unul deputat, senator sau alt demnitar.

Este modificat şi articolul 41 prin această iniţiativă legislativă după cum urmează:

„Preşedintele poate întrerupe şedinţa când tulburarea persistă şi poate să dispună evacularea din sală a persoanelor care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a lucrărilor şedinţei comune, inclusiv pentru încălcarea interdicţiilor prevăzute la art. 40 alin. (3)-(5).”

Printre sancţiunile prevăzute se numără diminuarea indemnizaţiei până la 50% timp de 6 luni.

Încălcarea noilor interdicţii prevăzute de către proiectul de lege constituie abatere disciplinară şi va fi sancţionată cu următoarele lucruri:

„a) diminuarea indemnizaţiei cu până la 50% pe o durată de maximum 6 luni.

b) reducerea duratei luării de cuvânt la maximum 10 secunde pe intervenţia pentru o perioadă de până la 3 luni în cadrul şedinţelor comune ale celor două Camere, începând cu ziua aplicării sancţiunii disciplinare.

c) retragerea şi punerea la dispoziţia secretarului general al Camerei Deputaţilor sau al Senatului pentru o perioadă de până la 6 luni a personalului angajat şi a autoturismelor repartizate grupului parlamentar care prin acţiunile sale pune în pericol buna funcţionare şi siguranţa autorităţii publice, a demnitarilor sau angajaţilor acesteia în incinta Camerei Deputaţilor şi Senatului, începând cu data constatării afectării bunei funcţionări a activităţii Camerei.

Abaterile caree implică aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se comnstată de către comisia problemelor de disciplină la nivelul Camerei al cărui membru este parlamentarul a cărui sancţionare se propune, la sesizarea preşedintelui de şedinţă, a unui grup parlamentar ori a unui deputat sau senatori. Sesizarea se adresează preşedintelui Camerei respective în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârşirii faptei”.

