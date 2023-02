Cetățenii vor putea cumpăra online un singur bilet feroviar pentru mai mulți operatori. Când urmează să fie lansat sistemul

Cetățenii care călătoresc cu trenul își vor putea achiziționa în curând un singur bilet pentru mai mulți operatori. Sistemul informatic de emitere a biletelor feroviare integrate va fi lansat în mai puţin de o lună, a transmis preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), Ştefan Roşeanu.

Călătorii vor putea să intre pe un site, la Mersul trenurilor. De acolo îşi vor putea cumpăra un bilet pentru mai mulţi operatori de transport.

„Exemplul cel mai clasic pe care îl am este Bârlad-Zărneşti. De la Bârlad la Zărneşti nu poţi să mai mergi astăzi doar cu CFR Călători. Ai cel puţin doi operatori: CFR Călători şi Regio Călători. În unele situaţii poţi să mai şi un al treilea, Transferoviar – şi exemplele acestea pot să continue.

Ca să mergi la Târnăveni, de asemenea, nu poţi să mergi doar cu CFR Călători sau doar cu Regio Călători care deserveşte Blaj-Târnăveni. Este o problemă astăzi să ştii cu ce operator sau ce operator este pe linia respectivă. Să te duci pe site-ul lui, o chestie care este total anapoda. (…)

Acest lucru îl finalizăm în aceste zile, cu colegii noştri de la Informatică Feroviară. Îl vom lansa în faza de test luna aceasta şi de luna viitoare va fi sigur funcţional. Să poţi să cumperi un bilet pentru mai mulţi operatori sau pentru unul singur, în funcţie de ce ofertă ai pe ruta respectivă”, a explicat Roşeanu, la Forumul de Infrastructură, Transporturi şi Logistică, ediţia a II-a, organizat de Club Antreprenor.

Autoritățile vor cumpăra trenuri moderne, electrice – așa numitele rame

În ceea ce priveşte investiţiile, şeful ARF a precizat că vor fi cumpărate trenuri moderne, aşa numitele rame.

„Seamănă cu ramele de metrou, sunt bidirecţionale. Toate sunt electrice. Strategia pe care noi o avem în corelare cu strategia europeană este de a încuraja doar vehiculele nepoluante, pentru că vehiculul feroviar are o durată de viaţă de peste 30 de ani şi, atunci, dacă am cumpăra un vehicul Diesel, înseamnă că noi, ca ţară, şi ca instituţie publică, am contribui la ratarea ţintei din 2050 impusă de Uniunea Europeană”, a mai spus Ştefan Roşeanu.

Când ar putea primul test al unui tren electric de călători

Șeful ARF a spus că în noiembrie-decembrie ar putea avea loc primul test al unui astfel de tren.

„În acest moment avem un contract – şi colegii mei sunt la fabrică în Polonia pentru a supraveghea stadiul producţiei primului tren care trebuie să vină în această vară în teste pentru introducerea pe reţeaua feroviară. Dacă lucrurile rămân în continuare în grafic, aşa cum este promis, în iarnă, în noiembrie-decembrie, avem primul test pentru introducerea în circulaţia comercială”, a menţionat preşedintele ARF.

Potrivit acestuia, sunt în evaluare, în acelaşi timp, încă 62 de trenuri.

„Trenurile care vin sunt trenuri de lung parcurs şi pentru zona Moldovei. Trenurile vor merge la Bucureşti – Suceava, Bucureşti – Iaşi, Suceava – Constanţa şi aşa mai departe, inclusiv Iaşi, Cluj, Timişoara se va moderniza prin introducerea unor astfel de trenuri”, a adăugat Ştefan Roşeanu.

De asemenea, vor fi achiziţionate încă 20 de trenuri.

„Suntem în faza de depunere a ofertelor. Peste vreo 15 zile avem depunerea ofertelor. O parte din aceste trenuri vor fi folosite pentru a reintroduce servicii directe Suceava, pe linii electrificate, prin Tecuci la Galaţi, Constanţa, deci, să evităm legăturile clasice prin Bucureşti. Încercăm să construim alte legături care să unească marile oraşe ale ţării şi direct, nu doar prin deservire concentrică pe Bucureşti”, a susţinut acesta.

Trenurile pe hidrogen, greu de achiziționat

El a mai făcut referire la „un proiect pilot foarte important”, respectiv trenurile pe hidrogen. Însă, pentru achiziţia acestui tip de trenuri nu au fost depuse oferte, „la prima încercare”.

„Este un prim proiect concret al României de a investi în această nouă tehnologie în domeniul transporturilor. În acest context, Guvernul României a mobilizat, alături de Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, să lucrăm la actualizarea legislaţiei, pentru că astăzi legislaţia pentru a construi şi a opera o staţie de alimentare pe hidrogen nu este total pusă la punct. Vom relansa licitaţia cât de repede şi trenurile vor fi folosite pentru a creşte calitatea serviciilor. Cu excepţia motorului pe hidrogen, este un teren modern, aşa ca oricare alt tren”, a mai spus Roşeanu.

Pe zona de călători, anul 2022 se încheie cu peste 10% creştere a traficului, comparativ cu anul anterior. Se observă astfel un trend de întoarcere a oamenilor către calea ferată.

sursa: agerpres.ro

