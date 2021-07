CNN: Varianta Delta se răspândește ca pojarul și varicela. Oamenii vaccinați transmit virusul la fel de repede ca nevaccinații

Probabil cea mai mare lovitură dată de spărgătorii de case, în ultimii zece ani în județul Alba, este furtul din casa patronului firmei Elis Pavaje, Elisiu Goța, supranumit ”regele pavelelor”.

Modul de operare al bărbaților din noaptea de 25 ianuarie 2015, care au reușit spargerea, pare desprins din filme, însă nu a fost vorba despre un scenariu de Hollywood, ci de pură realitate.

La fel de reale au fost și sumele imense de bani pe care bărbații le-au găsit în casă, depozitate prin diverse locuri. În total, prejudiciul cauzat a fost de aproximativ 600.000 de lei.

În luna martie a anului 2021, bărbații care au dat spargerea au fost condamnați în primă instanță de magistrații Tribunalului Alba. Pe 29 iulie, pe rolul Curții de Apel Alba Iulia a fost înregistrat apelul bărbaților, dar și al procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

De asemenea, a fost făcută publică și motivarea Tribunalului Alba, motivare în care este descris, pas cu pas, modul de operare al bărbaților.

Cum a decurs spargerea

Bărbații au primit un pont, de la o persoană, că în casa familiei Goța se află sume mari de bani și bijuterii. Cei doi soți erau plecați în acel moment din țară, pentru 19 zile.

Toată acțiunea a fost planificată de către spărgători pas cu pas. Aceștia s-au deplasat cu o mașină, pe raza localității Petrești (Sebeș). Un bărbat, șoferul desemnat, a rămas în mașină pentru a asigura scăparea.

Unul dintre bărbați s-a urcat pe un stâlp de curent din zona casei și a tăiat un fir care ducea la locuință. Apoi, au dat jos sirena de la sistemul de alarmă, sirenă care era plasată pe zidul exterior al locuinței și pe care au aruncat-o în piscina imobilului.

După escaladarea gardului au pătruns pe proprietatea familiei. În acel moment au început să se activeze și senzorii de mișcare.

Bărbații s-au mișcat rapid: au intrat în locuință, prin punctul cel mai vulnerabil, o ușă de termopan din spatele casei, pe care au forțat-o cu un levier. Imediat după ce au intrat în casă, au distrus sistemul de alarmă din interior.

Cu sistemul de alarmare distrus, aceștia au început să caute bunurile.

Unde erau ascunși banii și cât au reușit să fure

Potrivit motivării instanței, bărbații au furat următoarele:

”- din dresingul dormitorului, dintr-un dulap, suma de 30.000 euro, legați cu elastic, sumă compusă din bancnote cu cupiura de 500, 200, 100 și 50 euro;

– dintr-o cutie de carton pentru pantofi, aflată în zona inferioară a aceluiași dulap (dresing), suma de 100.000 lei, banii care au aparținut nepoților lor, de la nunta acestora;

– dintr-un sertar al noptierei aceluiași dormitor suma de 40.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 200 lei;

– dintr-o cutie metalică aflată în coșul de rufe (într-un săculeț de pânză) din baia aceluiași dormitor, suma de 200.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 500 lei și suma de 20.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 100 lei, precum și aproximativ suma de 5.000 euro;

– din seiful situat în dulapul din același dormitor, suma de 1.000 euro. Despre acest seif persoanele vătămate declară că seiful se afla în dulapul dormitorului lor, nu era fixat de dulap, iar cheile acestui seif se aflau în interiorul aceluiași dulap, într-o cutie, puse într-un plic, declarând totodată că pe lângă aceea sumă de bani în acel seif se mai aflau carduri bancare – cu codurile pin aferente, acestea fiind găsite în seif împreună cu suma de 300 euro;

– din interiorul living-ului, dintr-un dulăpior, mai multe bijuterii din aur care se aflau depozitate în cutiile speciale ale acestora, bijuteriile sustrase cântărind aproximativ 300 grame. Aceste bijuterii sustrase sunt: 4 brățări din aur, 5 inele de damă, 3 perechi de cercei cu pietre semiprețioase și patru lănțișoare din aur;

– 2 ceasuri de mână, de damă, care nu erau de valoare și care erau prevăzute cu brățări metalice, unul auriu, iar celălalt argintiu, unul dintrea aceste ceasuri fiind marca „GUESS”. Aceste ceasuri se aflau la un loc cu bijuteriile sustrase;

– un binoclu marca TROPHY XLT.

Astfel prejudiciul inițial a fost stabilit la o valoare de aproximativ 569.000 lei, calculându-se gramul de aur la 160 lei/1gram (an 2015 – 300gr. X 160Lei=48.000Lei), 1 euro la 4,48 lei (curs BNR la 26.01.2015 – 36.000 euro x 4,48=161.280 lei) și fără a fi evaluate cele două ceasuri și binoclul sustrase”, se arată în motivarea instanței.

Anchetă complexă

Imediat după spargere, suma imensă de bani a fost împărțită între bărbații care au dat spargerea. De asemenea, bani a primit și cel care le dăduse pontul.

Pentru a nu ridica bănuieli, cei implicați au investit banii în case, mașini, sau i-au pus la păstrare pe la diverse rude; în acest fel, ancheta polițiștilor a devenit mult mai complicată.

Pentru a-i prinde pe bărbați și a-i trimite în judecată, anchetatorii au avut declarațiile a doi martori cu identitate protejată, dar au și apelat la ascultatea telefonului unuia dintre bărbați.

Mai mult de atât, au reușit să îi localizeze pe baza telefoanelor mobile, în zona producerii spargerii și în perioada acesteia.

De asemenea, relevante au fost și documentele care atestau situația financiară a acestora, documente din care reieșea că bărbații nu puteau dovedi de unde au sumele de bani pe care le-au investit în mașini sau clădiri.

Obiectul dosarului de trimitere în judecată a fost cel al infracțiunii de spalare de bani, din cauza modului în care aceștia au investit banii obținuți din spargere.

De la spargerea din 2015, bărbații au fost trimiși în judecată abia trei ani mai târziu în 2018. Peste încă trei ani a venit și prima condamnare în instanță la Tribunalul Alba.

Pedepsele

Doi au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar alți doi bărbați la închisoare cu executare, dar aceștia erau recidiviști.

F. I. a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani. R. C. a primit 2 ani şi 8 luni, tot cu suspendare sub supraveghere pe un termen de trei ani.

Alţi doi bărbaţi au fost condamnaţi cu executare, motivul principal fiind acela că sunt recidivişti.

H. D. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 5 luni de închisoare, în acest dosar el primind 4 ani şi 9 luni după gratii. A. M., cel de-al patrulea bărbat implicat, a primit 3 ani şi 10 luni, tot în regim de detenţie.

Instanţa a admis acţiunea civilă exercitată de părţile civile şi a obligat inculpaţii în solidar să plătească suma de 462.800 lei cu titlu daune materiale.

În urma apelului, dosarul a ajuns pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Un prim termen de judecată a fost fixat pentru data de 10 noiembrie 2021.