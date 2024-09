Cod Galben de ploi torențiale, în Alba și Transilvania. Apele au făcut prăpăd în Moldova, la Galați cinci persoane au murit

Mare parte din țară este sub avertizare meteo de vreme rea. Pentru județul Alba și localitățile vecine a fost emis un Cod Galben de precipitații. Ploile au făcut prăpăd în mai multe localități din țară. În zona Moldovei, în Galați, s-au înregistrat indunații istorice care au făcut cinci victime. Mai multe localități din județ sunt sub ape.

Pentru județul Alba, meteorologii au emis un Cod Galben, valabil pentru ziua de sâmbătă, până la ora 20.00.

Cod Galben în Alba și Transilvania

În intervalul menționat, în nordul Crișanei, Maramureș, Moldova și cea mai mare parte a Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, local cu rafale în general de 55…65 km/h.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Apele au făcut prăpăd în Moldova. Cinci persoane au murit

Zeci de localități sunt sub ape, sâmbătă, 14 septembrie, în zona Moldovei. S-au înregistrat fenomene meteo extrene în șapte localități din 6 județe (AG, BC, GL, IS, NT, VS), unde s-a intervenit pentru salvarea a 95 persoane (87 -județul Galați, 8 – județul Vaslui ) și pentru evacuarea apei din mai multe gospodării.

În prima parte a zilei, cinci persoane au fost declarate decedate, în urma inundațiilor. Decesele s-au înregistrat în Galați.

Pe lângă forțele de intervenție implicate în gestionarea situațiilor de urgență de la sol, un elicopter Black Hawk al IGAv a fost direcționat spre județul Galați, acesta urmând să efectueze atât misiuni de survol, cât și misiuni de căutare-salvare.

Ce spune șeful Administrației Naționale de Meteorologie

Florinela Georgescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat la ce ar trebui să ne așteptăm în următoarele ore.

„Deci, deocamdată, suntem în cod pentru ploile asociate zonei vaste ciclonice. Nu este neapărat Boris cel care ne afectează. Acela este pe Europa Centrală. Dar zona vastă de presiune scăzută care îl înconjoară ne afectează și pe noi. Rămânem în cod portocaliu astăzi”, spune directorul Administrației Naționale de Meteorologie, citat de adevărul.ro.

sursă foto: Meteoplus – Facebook.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News