Comunicat Beniamin Todosiu: Am depus la Parlament un proiect care va stimula înființarea programelor de tip „Școală după școală”

Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, a depus în Parlamentul României un proiect legislativ care va stimula înființarea și susținerea programelor publice de tip ,,Școală după școală”. Proiectul a primit susținerea a 20 de parlamentari ai Alianței USR PLUS, care au semnat și ei inițiativa legislativă a deputatului de Alba.

„Resursa cea mai importantă a unei țări sunt oamenii, iar viitorul este reprezentat de copiii și tinerii săi. În România, copiii reprezintă aproximativ 20% din populație, fiind totodată partea cea mai importantă, dar și cea mai fragilă a societății. Ei sunt categoria socială cea mai expusă la neajunsurile comunităților din care fac parte. În România, un sfert dintre copii sunt afectați de sărăcie, neavând minimul necesar pentru a crește în condiții normale, iar unul din zece copii adoarme flămând. România continuă să înregistreze rate foarte mari ale abandonului școlar (mai ales rata de părăsire timpurie a școlii), în condițiile în care există o legătură clară între abandonul școlar și șomaj, excluziune socială și sărăcie. Soluția este susținerea educației, atât printr-o finanțare corespunzătoare, cât și prin programe de tip „școală după școală”. Astfel, cu susținerea mai multor colegi parlamentari USR PLUS, am depus un proiect de lege, care va reglementa organizarea, desfășurarea și finanțarea programelor publice de tip „școală după școală”. Sper ca acest proiect să beneficieze de sprijinul tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică, fiind un subiect extrem de important pentru viitorul copiilor noștri”, a spus deputatul Beniamin Todosiu.

Propunerea legislativă amintită presupune modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, astfel încât să faciliteze aceste programe ce au ca scop, în primul rând, reducerea abandonului școlar. Prin această inițiativă legislativă se dorește implicarea, pe lângă Guvern, și a autorităților locale în finanțarea de programe „Școală după școală”, dar și acordarea posibilității finanțării acestor programe educaționale persoanelor fizice sau juridice prin contracte de sponsorizare încheiate direct cu școala.

România continuă să înregistreze rate foarte mari ale abandonului școlar (mai ales rata de părăsire timpurie a școlii), în condițiile în care există o legătură clară între abandonul școlar și șomaj, excluziune socială și sărăcie. De la un vârf de 19,3% în 2010, România a înregistrat o evoluție oscilantă până la o rată de 16,4% în 2018. Astfel, abandonul școlar rămâne o provocare pentru societatea românească, în condițiile în care înregistrăm vârfuri mult mai înalte în zonele rurale (25,4% în 2018) și în rândul copiilor romi (77% în 2018).

Conform datelor prezentate de Eurostat în 2020, România a avut cea mai mică investiție în educație din Uniunea Europeană. Sectorul educațional este în permanență subfinanțat. La nivelul statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), investiția per elev per ciclu de studii primare a fost în 2016, în medie, 8.470 de dolari. În România, aceeași investiție, în același an, a fost, în medie, 1.274 de dolari, rezultând că investiția în studiile primare în România este de 6,6 ori mai mică decât media din statele membre OCDE.