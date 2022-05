Comunicat: „Consolidarea capacității unităților de învățământ din orașul Cugir de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Bugetul României pe granturile alocate prin PNRR se va diminua cu două miliarde de euro, ca urmare a creşterii PIB-ului, a afirmat, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.

„Granturile, ca urmare a creşterii PIB-ului României, chiar dacă am vrut, dacă nu am vrut, ca urmare a acestei creşteri, bugetul pe granturi se va diminua cu două miliarde de euro. Pe de altă parte, avem o creştere fără precedent la preţurile materialelor care creşte costul implementării proiectelor şi probabil cantitativ anumite milestone-uri neputând fi realizate vor fi renegociate. Sunt nişte realităţi de care Comisia Europeană nu are cum să nu ţină cont atât la nivelul mecanismului de redresare şi rezilienţă cât şi la nivelul Politicii de Coeziune”, a spus Boloş, după şedinţa de Guvern, întrebat dacă va renegocia PNRR.

El a explicat că România a avut o creştere a PIB 2021 raportat la 2020 în funcţie de care Comisia Europeană a anunţat de la momentul la care a lansat mecanismul de redresare şi rezilienţă că, acolo unde sunt creşteri ale PIB, va face ajustarea banilor pe care îi acorda statelor membre.

„Avem 13,6 de miliarde de euro sub formă de granturi, deci prin urmare cele două miliarde de euro va trebui să găsim o soluţie cu Ministerul de Finanţe şi după discuţia care va avea loc la nivel de Coaliţie, la nivel de Guvern, şi cu acordul dl prim- ministru va trebui să găsim o soluţie ca cele două miliarde de euro, fie vor fi sub formă de împrumut puşi la loc sau se va găsi altă modalitate. Poate fi vorba până la urmă şi despre un împrumut, pentru că avem proiectele gândite în momentul de faţă pe milestone-uri şi avem un angajament faţă de Comisie, sau repet, e o decizie care se va lua la nivel de Coaliţie sau la nivel de Guvern”, a explicat oficialul MIPE.

Întrebat la ce proiecte se va renunţa odată cu diminuarea acestei sume, el a răspuns: „Nu este încă discutat acest subiect”. „Este un lucru de principiu la care trebuie să ne aşteptăm şi desigur soluţiile nu ţin deocamdată decât de Coaliţie şi de Guvern”.

Boloş a adăugat că în prezent nu are mandat pentru a discuta acest lucru cu cei de la Comisia Europeană, ci doar acela pentru lansarea apelurilor de proiecte şi să „trecem cu bine acest hop pe care îl avem”, adăugând că în funcţie de mandatul pe care îl va primi va discuta şi celelalte subiecte, „probabil pe viitor”.

În context, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a subliniat că această diminuare nu este o pedeapsă pe care România o primeşte, ci doar o consecinţă a faptului că „performanţa noastră economică în ultimul an a depăşit estimările Comisiei Europene”.

„Nu este nicio sancţiune, nu este o pedeapsă pe care România o primeşte, este doar o consecinţă a faptului că performanţa noastră economică în ultimul an a depăşit estimările pe care Comisia Europeană le avea în vedere pentru a sprijini România şi a face faţă economia noastră problemelor de natură economică”, a adăugat Dan Cărbunaru.

sursă: Agerpres

