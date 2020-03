Comunicat de presă, Florin Roman, deputat PNL de Alba: ”Civilizația e necesară, dar educația este vitală”

” Cartiere mai frumoase, străzi mai luminate, drumuri asfaltate sunt aspecte luate în discuție atunci când politicienilor le apare în față iminența alegerilor, dar și ceea ce face o administrație zi de zi, chiar și numai de dragul de a păstra aparentele, daca nu pot fi trecute la realizări.

Nu corectez nimic din afirmația ca acest tip de confort îl merită orice comunitate. N-aș vrea să uităm însă că civilizația e necesară, dar educația este vitală.

Dialogul administrației locale cu cel al administrației județene și mediul de afaceri poate transforma educația în plus valoare pentru comunitate. Sunt unul dintre cei care poate descrie foarte bine această legătură, funcțională exclusiv in situația unei echipe politice cu calitatea de a fi deschisă și de a răspunde rapid nevoilor agenților economici, dar și pregătită sa transforme eficient educația.

Școala profesională Germană de la Alba Iulia a înlocuit tradiția generalităților teoretice, cu eficiența și pragmatismul practicii. Este primul proiect pe care l-am susținut din calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, anticipand neajunsul unei industrii prezente si oferind un raspuns prompt la aceasta problema.

Un parteneriat care funcționează de șase ani, livrând forță de muncă cu o singură ”recomandare”: priceperea.

Am rămas convins ca acest tip de educație trebuie să devină un atribut local și că dacă vrem să aducem investitorii la Alba Iulia, mai importante decât terenul și utilitățile sunt forța de muncă și calificarea. Am continuat peste tot în județ acțiuni care să susțină învățământul dual, iar in Parlamentul României am luptat pentru ca bursa în acest segment educațional să crească de la 200 la 300 de lei.

Sunt inițiator al proiectului de descentralizare al gestiunii mecanismelor de finanțare cu fonduri europene către ADR-urile din țară, iar prin intermediul ADR Centru, in perioada 20121-2027, se vor finanța proiecte de susținere a învățământului dual.

Există o lege pe care am co-inițiat-o, iar In acest an, pe 10 martie, Ziua Meseriilor, se va celebra la Alba Iulia, in prezenta ministrului Monica Anisie.

Florin Roman, un om de cuvânt”, a transmis deputatul PNL de Alba, într-un comunicat de presă.

