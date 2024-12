Comunicat de presă Florin Roman: Mulțumesc pentru votul oamenilor care au votat PNL Alba

”Am fost din nou validat cu circa 36000 de voturi ca și deputat PNL de Alba și mulțumesc pentru fiecare vot, colegilor liberali, primarilor, consilierilor, voluntarilor și oamenilor de dreapta.

Cu sprijinul lor, PNL Alba rămâne ca de fiecare dată în fruntea organizațiilor PNL din România, pe locul 3, după Bihor și Giurgiu. Mă reîntorc la treabă în Parlament, într-un mandat în care îmi propun să aloc mai mult timp județului Alba, pe care îmi doresc din tot sufletul să îl mențin pe calea dezvoltării.

Deși ultimele alegeri mi-au arătat ca nu e cel mai important ce realizezi ca parlamentar, ci cum te promovezi pe rețele sociale, mă voi încăpățâna să lupt pentru lucruri palpabile, nu vise și povești.

Prin urmare anunț și primele trei priorități legislative în următorul mandat. Primul amendament va fi cel referitor la blocarea oricăror taxe și impozite la nivel central, în legea bugetului de stat, așa cum am făcut și în acest an. La pachet cu permanentizarea bonusului de 5% pentru firmele private bune platnice. Am reușit prima dată acest lucru, în 2024, când 560.000 de firme private vor da la stat cu 5% mai puțin și vor putea reinvesti acești bani.

Al doilea lucru important este ca voi susține prin lege păstrarea cotei unice de impozitare cel puțin pentru următorii 10 ani, astfel încât mediul de afaceri să aibă predictibilitate. Mă voi opune totodată scăderii plafoanelor la microîntreprinderi pentru ca asta ar însemna falimentarea clasei de mijloc. Nu în ultimul rând, lucrez deja la un proiect de reducere a aparatului de stat.

Sunt sute de entități de stat, cu sute de mii de funcționari la nivel central cu aceleași atribuții. Sunt, de exemplu, 5 autorități de reglementare care se ocupă de utilități. Poate rămâne bine mersi doar una.

Dar despre acest proiect complex la începutul noii sesiuni parlamentare. Până atunci, vă anunț ca ceea ce am promis deja se întâmplă, în sensul ca au început deja lucrările la noul spital de cardiologie intervențională și oncologie, un proiect liberal în valoare de 55 milioane de euro”, cu bunul Dumnezeu înainte, Florin Roman, deputat liberal de Alba.

