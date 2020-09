Comunicat de presă PNL Alba: La Cugir, competiţia electorală a fost un test al caracterului candidaţilor

Ca de fiecare dată, am dus o campanie bazată pe decenţă şi transparenţă, în care am prezentat ceea ce am făcut în mandatele anterioare şi am promovat toate proiectele de dezvoltare ale oraşului aflate în implementare sau propuse pentru viitor.

În aceeaşi manieră civilizată am prezentat echipa liberală PNL Cugir, capabilă să ofere în Consiliul Local Cugir susţinerea necesară pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în faţa de cetăţenilor localităţii noastre.

Nu ne-am ascuns în spatele unor atacuri, nu am uzat de anonimat şi nu am evitat dezbaterile, pentru că ne sunt suficiente realizările şi calitatea echipei noastre.

Întotdeauna am văzut în competiţia electorală un test al caracterului candidatului şi al valorii sale morale, întrucât nu poţi fi defăimător şi anonim azi, în timpul campaniei, iar mâine, după ce devii primar, să fii constructiv, transpartent şi plin de bune intenţii.

Campania se termină, aşa cum s-au terminat şi celelalte, însă OAMENII rămân. Pentru noi, campania electorală nu a fost o „luptă de partid” care se încheie în data de 26 septembrie, aşa cum se întâmplă în cazul unora care revin la viaţa cotidiană, uitând de comportamentul agresiv şi ipocrit dovedit în această lună de zile.

Pentru noi, campania a fost un prilej de reevaluare şi analiză, o oportunitate de a identifica alte aşteptări şi nemulţumiri, un impuls pentru găsirea celor mai bune soluţii pentru rezolvarea problemelor oraşului.

În ceea ce ne priveşte, am dovedit că putem dezvolta Cugirul fără să ne bazăm strict pe bugetul local care este limitat, accesând fonduri europene şi guvernamentale, în valoare de 50 de milioane de euro.

Așadar, în următorii ani miza o reprezintă capacitatea Cugirului de a implementa concomitent 16 investiții majore în infrastructură, transport, iluminat public, sănătate, învățământ și sistem social.

Avem convingerea că voi, cetăţenii oraşului Cugir, aveţi încredere în experienţa şi profesionalismul nostru şi vom dovedi în continuare că SE POATE.

Vă asigurăm că așteptările, mulțumirile și nemulțumirile pe care le aveţi sunt barometrul nostru, în funcţie de care știm dacă suntem pe drumul cel bun şi conform cărora ne stabilim obiectivele viitoare.

În fața vocii cetățenilor, toate discursurile populiste pălesc, toate acuzațiile şi încercările de denigrare din această campanie îşi dovedesc ineficienţa, iar vocea voastră va fi auzită duminică, 27 septembrie 2020.

Primarul Oraşului Cugir,

Adrian Teban

Candidat PNL Cugir

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012

