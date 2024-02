Comunicat Raul Chiriac, PNL: Ceea ce este rațional nu se măsoară în decibeli

În contextul în care opoziția strigă mai tare decât oricine, având senzația că dreptatea aparține celui care o măsoară în decibeli, liniștea dezbaterii despre comasare ar trebui să provină din forța argumentelor.

Dacă suntem sinceri cu noi și înțelegem realitatea socială pe care am experimentat-o de-a lungul anilor, observăm cu ușurință faptul că după aderarea României la spațiul comun european, în 2007, nu am generat un proiect de țară. Nimic care să răspundă eficient și consistent la nevoia unei societăți care are nevoie mai mult să construiască decât să conteste. Știu, ca participant la viața politică românească, faptul că anii electorali aprind foarte multe orgolii între participanții la jocul politic. De aceea vă întreb: în care moment din viețile noastre orgoliul a fost sinonim cu înțelepciunea? Răspunsul necesită onestitate și este evident, indiferent de care parte a baricadei ne-am afla astăzi.

Am invocat în spațiul public românesc de atât de multe ori ideea interesului național, încât am putea crede că această noțiune este o haină veche, cârpită, mâncată de moliile orgoliilor noastre. Parte din datoria noastră publică este reprezentată de încercarea de a transforma ideile în realitate. Ne dorim ca România să fie țara în care producem dezvoltare și nu doar discurs despre dezvoltare.

Viziunea înseamnă și decizii complicate. Interesul național nu poate fi perceput corect și nici bine promovat în context internațional fără o strategie națională care să pună în valoare raționalitatea acțiunilor noastre. E simplu, nu poți vorbi despre interes național fără strategie. De aici se naște o întrebare care merge dincolo de opțiunile noastre partizane: de câte ori am oferit în Parlamentul European imaginea unei țări în care politicienii nu reușesc să depășească, în mod matur, orgolii provinciale și dăunătoare? Răspunsul, oricât de supărat am fi pe mișcările tactice ale unui partid sau altuia este, ca și în primul caz, evident.

Sunt ferm convins că, într-o lume care se schimbă profund, într-un context european pe care îl putem intui cu mare greutate, declarația legată de listele comune pentru Parlamentul European, reprezintă un moment de maturitate al clasei politice românești. Vedem un act inițiat și susținut puternic de către Partidul Național Liberal, cel care a demonstrat, o dată în plus, că are o puternică vocație europeană. PNL a demonstrat că înțelege spiritul timpului pe care îl trăim iar România are nevoie de acest tip de conectare la realitate.

Sigur, am putea să consumăm energie având abordări mărunte și meschine, cu care suntem deja obișnuiți, în care accentul să cadă pe diferențele majore dintre noi. Și viziunea unora ne-a arătat că cea mai bună imagine a clasei politice este cea a dezbinării până la nivelul triburilor în care dreptatea se face cu zbieretul și cu bâta. Doar că politica datului cu bâta în baltă nu ajută pe nimeni!

Februarie 2024 este momentul de maturitate politică al societății noastre. La o sută de ani de la Marea Unire, orgoliul a lăsat loc rațiunii și reacția a fost înlocuită cu strategia. Evident și realist ca de fiecare dată, românii vor spune la urne ce părere au despre acest lucru și vom respecta opinia lor indiferent de rezultat.

La finalul unei astfel de decizii rămânem cu ideea că, după foarte mulți ani, am decis să mergem în Parlamentul European ca națiune, cu un mesaj comun, articulat, modern și care ține cont de ceea ce se întâmplă acum pe plan internațional. Zilele acestea a câștigat rațiunea. Restul este politică.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News