Comunicat senatorul Sorin Bumb (PNL): Senatul a votat o lege ce permite reluarea lucrărilor la hidrocentralele abandonate 

Plenul Senatului a aprobat ieri un proiect de lege care va permite reluarea lucrărilor la mai multe hidrocentralele abandonate, în care Statul Român a investit deja peste 300 de milioane de euro, dar care au fost blocate la sesizarea unor ONG-uri de mediu. Este vorba de proiectele hidroenergetice de la Răstolița, din județul Mureș, proiect început în 1989 și finalizat în procent de peste 90% și de amenajarea hidroenergetică Bumbești-Dumitra-Livezeni, de pe Jiu, începută în anul 2004 și finalizată și ea în proporție de circa 90%. Între timp însă, la ani buni de la începerea acestor proiecte, zonele în care ele se aflau au fost declarate zone naturale protejate, ceea ce a permis unor ONG-uri străine să ceară și să obțină în instanță oprirea lucrărilor.

Producția însumată de curent electric a acestor două mari proiecte hidroenergetice este 386,5 GWh pe an, curent electric produs din energie verde, regenerabilă. La un calcul simplu, luând în considerare un consum mediu de 300/Kwh pe lună, adică un consum generos pentru o familie din România, reiese că aceste hidrocentrale vor putea asigura electricitatea necesară pentru consumul casnic a mai mult de 107.000 de gospodării, ceea ce înseamnă aproximativ județul Alba!

În plină criză a energiei, când românii sunt asaltați de facturi uriașe, într-o situație geopolitică extrem de complicată, cu un război la granițele României, cred că este cazul să fim realiști, să ne reanalizăm prioritățile și să găsim soluții viabile pentru a crește producția de energie a României și pentru a diminua dependența de sursele de energie din exterior. După cum am spus și la Conferința COSAC de la Paris de săptămâna trecută, avem nevoie de alternative viabile, ușor de implementat și care să-și dovedească rapid beneficiile pentru cetățeni la criza energetică care macină Europa. Iar soluția votată azi de Senat se încadrează exact în aceste cerințe.

Am insistat și ieri, atât în ședința de comisie, cât și în plenul Senatului, asupra importanței adaptării politicilor de mediu la realitățile nemijlocite din teren. Politicile de mediu nu trebuie să devina un scop in sine, ci trebuie să servească cetățenii. Scopul lor trebuie să fie asigurarea unei vieți mai bune pentru cetățenii României și trebuie să contribuie la independența, siguranța și competitivitatea economică a țării noastre. De aceea am votat pentru modificarea legislației privind ariile naturale, astfel încât să permitem punerea în funcțiune a acestor proiecte finalizate în procent de peste 90%, vitale pentru siguranța și independența energetică a României. Sunt sigur că și colegii mei din Camera Deputaților vor vota cu celeritate acest proiect de lege, astfel încât să putem relua lucrările la cele 2 proiecte hidroenergetice și românii să poată beneficia de energie ieftină și curată.

Sorin Ioan BUMB

Senator PNL de Alba