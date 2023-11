Concert aniversar la 16 ani de Alba Mall, la Alba Iulia: Puya urcă pe scenă, în interiorul primului mall din oraș

Primul mall din Alba Iulia, Alba Mall sărbătorește vineri, 24 noiembrie, 16 ani de activitate. Pentru a marca evenimentul va avea loc un concert.

Mai exact, pe o scenă amenajată în interiorul magazinului comercial va urca Puya, rapperul român cunoscut pentru trupa ”La Familia”.

Concertul va avea loc la ora 19.00, la Alba Mall. Concertul este gratuit.

La 16 ANI DE ALBA MALL, Puya aduce the VERY BEST OF într-un show memorabil.

În această seara, de la ora 19.00, la Alba Mall. Fă cumva să vii! Ai toate motivele! Discounturi în Noaptea Albă a Reducerilor, promoții legendare și un show live unic, marca PUYA. Warm-up este asigurat de Moving Elements.

