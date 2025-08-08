Connect with us

8 august, Ziua internațională a pisicii: Zece curiozități despre îndrăgitele feline

Publicat

acum 4 ore

8 august: Ziua internațională a pisicii. În această zi, toți iubitorii de pisici sărbătoresc prezența acestor animale în viețile noastre și bucuria pe care o aduc.

Ziua internațională a pisicii marchează ocazia de a celebra și de a aprecia aceste animale de companie cu personalități unice, obiceiuri adorabile și cu un farmec aparte prin care reușesc să se facă iubite.

Astfel, de-a lungul istoriei, pisicile au fost considerate creaturi misterioase și fascinante. Din Egiptul Antic până în zilele noastre, pisicile au fost înconjurate de legende, superstiții și povești, care le-au conferit o aură de enigmă.

Aceste feline elegante și independente au avut un impact semnificativ asupra culturii umane, inspirând artă, literatură și chiar internetul modern.

Iubitorii de pisici împărtășesc mereu pe rețelele sociale poze amuzante, videoclipuri simpatice și povești despre aventurile lor alături de prietenii lor feline, însă, cu atât mai mult de Ziua Internațională a Pisicii internetul va fi plin de astfel de postări.

De ce iubim pisicile

Unul dintre motivele pentru care pisicile au cucerit atât de multe inimi este personalitatea lor variată. De la pisicile jucăușe și curioase, până la cele mai timide și rezervate, fiecare pisică este unică în felul său.

Capacitatea lor de a se atașa și de a oferi confort emoțional este adesea subliniată de proprietarii de pisici, care găsesc în aceste prietene pufoase o sursă de bucurie și alinare în momentele de stres.

Ziua Internațională a Pisicii ne oferă o ocazie perfectă pentru a reflecta asupra importanței pe care aceste animale o au în viețile noastre și asupra responsabilității noastre de a le asigura un mediu sigur și îngrijit.

Atât timp cât suntem înconjurați de priviri curioase, putem fi siguri că pisicile vor continua să ne aducă zâmbete și să ne umple inimile cu căldură.

Zece curiozități despre pisici

  • Se crede că domesticirea pisicilor a început în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, în perioada în care oamenii au început să devină agricultori și să se stabilească în așezări permanente.
  • Pisicile dorm în medie 12-16 ore pe zi, uneori chiar și 20 de ore, fiind printre cele mai somnoroase animale.
  • Pisicile „miorlăie” pentru că: te salută, vor să îți atragă atenția, sunt stresate, le e foame, vor să îți spună că nu se simt bine.
  • Pisicile pot recunoaște vocea stăpânului lor, dar aleg adesea să o ignore dacă nu le convine ceva.
  • Dacă pisicuța te mușcă după ce ai mângâiat-o pe burtică, este un semn de afecțiune.
  • Pisicile nu simt gustul dulce.
  • Acestea pot sări de 4-5 ori lungimea corpului lor.
  • Pisicile pot simți tonul vocii tale, așa că își pot da seama când le vorbești frumos și când le cerți.
  • Maxilarul pisicii nu se poate mișca lateral. Din acest motiv nu poate mesteca bucăți mari de mâncare.
  • Cu cât vorbești mai des cu pisica ta, cu atât își va răspunde mai des.
