Începe festivalul camioanelor tunate, la Alba Iulia. PROGRAM Truck Tuning Art 2025 și traseul de intrare în șanțurile Cetății

Începe Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. Vineri, 8 august, sute de camioane tunate vor intra în oraș, vor circula pe mai multe străzi și vor intra în șanțurile Cetății, vineri după-amiaza. Este cel mai important eveniment de profil din estul Europei.

Vor participa peste 300 de camioane, din România, Croația, Ungaria, Italia, Suedia, Slovenia, Cehia și Polonia.

Truck Tuning Art 2025: Traseul de intrare în Cetatea Alba Iulia

Coloana de camioane va fi formată la intrarea în municipiul Alba Iulia (strada Alexandru Ioan Cuza), în zona nod rutier Alba Iulia Nord – Ambient, vineri, 8 august, între orele 14.00 și 16.00.

Se va pleca în coloană, de la ora 16.00, pe traseul străzilor Alexandru Ioan Cuza – Tudor Vladimirescu – Ardealului – IIC Brătianu – Bd. Ferdinand – Take Ionescu – Încoronării – 1 Decembrie 1918 – Calea Moților – strada Gemina – intrarea în șanțurile Cetății.

Vehiculele de mare tonaj vor fi parcate în șanțurile Cetății, de la ora 17.00, pe spațiul dintre zona Latura de Vest și Piața Toboșarului.

Vineri, 8 august, de la ora 20.00, va fi Music Show cu DJ Cretzu și Spectacol de lumini ale camioanelor expozanților.

Truck Tuning Art 2025: Concursuri, surprize și muzică

Sâmbătă, 9 august, de la ora 10.00, va fi concursul de jurizare a camioanelor. De la ora 17.00, Radu Valahu va încerca să tragă “Melcul Turbo”, celebrul camion al celor de la Troaca de Aur, în Piața Toboșarului. Capul tractor va avea semiremorcă, pe care va fi încărcat un simulator de camioane.

De la ora 20.00, va fi concert Cristian Alexievici Band, urmat de Show TTA lumini și umbre (camioanele participante vor asigura un spectacol de lumini).

Duminică, 10 august, programul începe tot de la 10.00, cu continuarea jurizării camioanelor. De la ora 13.00, va fi altă reprezentație cu Radu Valahu. Se va încerca tractarea unui autocamion încărcat.

De la ora 14.00 va fi concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA. Arbitru este Roxana Avram Georgescu (Valahița). Câștigătorii concursului vor fi premiați.

De la ora 16.00 va fi festivitatea de premiere a șoferilor de camioane și o licitație într-o campanie umanitară. Organizatorii vor să ajute o familie de șoferi de camioane din Broșteni, afectată de inundațiile recente.

Duminică, de la ora 18.00, camioanele vor ieși în coloană din șanțurile Cetății și apoi din oraș, pe traseul OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.

