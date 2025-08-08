Connect with us

Sâmbătă: Eveniment caritabil pentru cățeii fără adăpost, organizat de Asociația Prietenii lui Azor, la Alba Iulia

acum 3 ore

Eveniment caritabil pentru cățeii fără adăpost. Sâmbătă, 9 august, Asociația Prietenii lui Azor organizează un eveniment caritabil pentru cățeii fără adăpost, la Frams în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia.

„Începem dimineața, de la ora 10, cu un Yard Sale cu lucruri faine, iar de la 16:00, DJ Virgil aduce muzică retro și italiană pentru un vibe relaxat.

Și ca între prieteni, Frams oferă Aperol, Limoncello și șpriț la preț special.

Toate fondurile merg către campanii gratuite de sterilizare. Hai și tu – fiecare gest contează”, au transmis organizatorii.

  1. Mirko

    vineri, 08.08.2025 at 08:26

    Pentru copii care se culca nemancati seara,vare nu au ce imbraca si incalta,care peste o luna cand incepe scoala nu au caiete si ghiozdan sa mananca doar infectul de corn ci lapte nu aveti nimic?

