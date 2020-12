Controale DSVSA Alba pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a răspândirii virusului pestei porcine africane. Măsuri

Camera de Comerț si Industrie Alba premiază și anul acesta cele mai performante companii din județ. Clasamentul județean din acest an cuprinde 1941 de agenți economici, respectiv: 58 Cercetare, Dezvoltare și High Tech; 414 Industrie, 144 Agricultură, Silvicultură, Pescuit, 156 Construcții, 544 Servicii, 522 Comerț și 103 Turism.

”Economia românească și implicit cea din județul Alba, trec printr-un test de stres anul acesta. Un test de anduranță, un test de supraviețuire. Am văzut cum ramuri economice au trecut normal prin perioada pandemiei (construcții, agricultura, industria alimentară). Au fost și sectoare economice lovite de această criză (Horeca). Important este ca nu am avut un shut-down, iar economia județului merge inainte. Camera de Comerț și Industrie a județului Alba a participat alături de întreg sistemul cameral din România, la luarea măsurilor, atătea câte au putut fi luate în aceste momente și cred, că măsurile adoptate au fost suficente, raportate la capacitățile și ratingul României.

Din păcate, condițiile restrictive din acest an nu ne-au permis organizarea unei gale festive, pentru a sărbători cea de-a 27 ediție împreună, dar sănătatea primează”, a transmis Corneliu Orzea, președintele Camerei de Comerț Alba.

Referitor la topul pe anul 2019, din datele prelucrate după un algoritm stabilit de sistemul cameral, s-au clasat in 2019 pe locurile 1-10, 1941 de firme, pe cele 7 domenii de activitate (58 Cercetare, Dezvoltare si High-Tech, 414 Industrie, 144 Agricultura, 156 Construcții, 544 Servicii, 522 Comerț, 103 Turism).

”Avem foarte mulți premianți și in Topul Național – locurile 1-10, 160 companii cu cifră de afaceri de 3,5 miloane de Euro și un număr de 23.721 de angajați. Această clasare ne multumește, reprezintă o carte de vizită e economiei județului, firmele putând fi promovate ca potențial parteneri externi.

Vreau să mulțumesc echipei Camerei de Comerț și Industrie Alba pentru efortul depus în realizarea acestui catalog, mai ales că nu a fost o muncă ușoară, în condițiile în care bilanțurile au fost depuse cu o oarecare întârziere, membrilor noștri noi și vechi, apreciem efortul pe care dumneavoastră l-ați depus și care s-a concretizat în aceste rezultate merituoase. Vom lupta in continuare pentru imaginea dumneavoastra, pentru șansa dumneavoastră, pentru a crea un climat în care mediul de afaceri să se dezvolte optim.

Felicit agenții economici clasați în top, sper ca anul viitor numărul lor să fie tot mai mare, făcând cinste mediului economic albaiulian”, a mai spus Orzea.

Camera de Comerț si Industrie Alba premiază cele mai performante companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.

Clasamentul este realizat pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, prevăzută de lege şi implementată de fiecare Cameră la nivel de județ. Topul analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

Camerele de comerț sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Sistemul Camerelor de Comerț și Industrie din România deține avantaje exclusive, precum cea mai bună reprezentativitate la nivel național – există o Cameră de Comerț și Industrie în fiecare județ al țării și o ofertă de servicii de sprijin dedicate pentru comunitatea de afaceri, potențată de relația directă cu cele importante companii din fiecare județ.

Camera de Comert și Industrie Alba stă în sprijinul comunității de afaceri din județ de 30 de ani.

Topul societăților comerciale după profitul curent

Clasamentul cuprinde firmele din TOP 2019, indiferent de mărime și domeniu de activitate.

S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. S.C. TRANSAVIA S.A. S.C. HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. S.C. KRONOSPAN SEBEȘ S.A. S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA S.C. ELIT S.R.L. COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREȘTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. S.C. CROSS CITY S.R.L. S.C. POMPONIO S.R.L.

Topul societăților comerciale după cifra de afaceri

Clasamentul cuprinde firmele din TOP 2019, indiferent de mărime si domeniu de activitate.

S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. S.C. HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. S.C. ALBALACT S.A. S.C. TRANSAVIA S.A. S.C. ELIT S.R.L S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L. S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA

Trofeul Creativității

Clasamentul cuprinde firmele sau instituțiile din judeţul Alba, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut ca urmare a solicitării de titluri de protecţie la OSIM şi/sau obţinerii acestora în perioada 01.01.2017 – 31.12.2019.

S.C. PREFERA FOODS SA

S.C. JIDVEI SRL FILIALA ALBA

S.C. SALCONSERV FOOD SRL

S.C. APULUM SA

S.C. INFOFARM S&I SRL

S.C. ELIS PAVAJE SRL

S.C. ELIT SRL

Trofeul de excelenţă

Clasamentul cuprinde firmele din judeţul Alba claSAte, cinci ani consecutiv, pe primul loc în TOP.

Aberdeen Angus SRL, Acitech Rom SRL, Agra’s SA, Agri Morar Internațional SRL, Agromaxman SRL, Agropec Dionis SRL, Alba Aluminiu SRL, Alba Cons SA, Albaco Exim SRL, Albalact SA, Albani Furniture SRL, Albanic Service SRL, Albatros Gold SRL, Allegria Resort SRL, Aloref SRL, Alpin 57 Lux SA, Amecs SRL, Apa-Ctta SA, Apis SRL, Apulum 94 SRL, Apulum SA, Arcadia Vit SRL, Arieșeni Turism SRL, Arieşul Conf SA, Aris Com SRL, Aroma Star SRL, Arti – Pan SRL, Ascensorul SRL, Atlas Imobiliare SRL, Auto Cris Motors SRL, Axa Porcelaine SRL, Baril Forte SRL, Be Trucking Partner SRL, Bell Flover SRL, Bendis SRL, Birotica SRL, Brest SRL, Caresta Bags SRL, CaSA Auto Sebeș SRL, Centrul Medical Royalmed SRL, Claus Service SRL, Cora Trade Center SRL, Corint SRL, Crama Ţelna SRL, Cupru Min SA, Dacia SA, Dami Prod SRL, Delphi Electric SRL, Deniz-Teh SRL, Denta-Bran SRL, Domeniile Boieru SRL, Dora SRL, Duo Ady & Ady SRL, Dupex SRL, Duplo International SRL, Electro Transilvania SRL, Elis Agregate SRL, Elis Pavaje SRL, E-Quation SRL, Euro Star Group SRL, Eurokaf Marketing SRL, Eurometric SRL, Europexpres SRL, Eurotec Product SRL, Eurotrans SRL, Exon SRL, Express Curier SRL, Fero Cioaza SRL, Florea Grup SRL, Florida Construct SRL, Gabriel Advertising SRL, Galenica Mury SRL, Gami Clean SRL, Geho Aqua-Industries SRL, Georgia Catering SRL, Getica Star SRL, Glg Tecnospark SRL, Grup Tico Graphic SRL, Horeco Frigo Service Alba SRL, Hs Timber Productions S.R.L, I.A.M.U. SA, Infogrup SRL, Instalatorul SA, Ioel Bucur SRL, Ipec SA, Ivsys SRL, J’asmin Fruits SRL, Jidvei SRL Filiala Alba, Lacul Codrilor SRL, Librăria Daniela SRL, Lin & Ema SRL, Livio-Dario SRL, Logrotex SRL, M & C Eco Paper SRL, Mahieu SRL, Mall Alba SRL, Mercur SRL, Midas Comp SRL, Mobilaiud SRL, Monopolis SA, Motoboom SRL, Multi Cleaning System SRL, Multipast SRL, Natalia-Nadina SRL, New Security SRL, Nova Grup SRL, Opal design SRL, Optic Medical Line SRL, Pălăria Dădârlat Snc, Parcul Industrial Cugir SA, Parom Impex SRL, Pelamod SRL, Pema Electrotehnic SRL,Pomarom SRL, Pomicola Boz SRL, Pomiflora Ianko SRL, Primato SRL, Promt Distrib SRL, Propack SRL, Quantic One SRL, Rapel SRL, Reflex SRL, Rekord SRL, Ro.de.X Fashion SRL, S.T.G. Switch Technology Gunther SRL, SAturn SA, SAvini Due SRL, Sema Invest SRL, Servcom Horeca & Logistica S.R.L., Sgl Producţie & Comerţ SRL, Simiana Profesional SRL, Simodor Impex SRL, Skynet Computer SRL, Smart Id Central SRL, Smart Trend SRL, Solina Romania SRL, Stalex Production SRL, Star Transmission SRL, Stm Elettromeccanica SRL, Stratuscom Blaj SRL, Tao Media SRL, Tipo-Rex Service SRL, Tipo-Rex SRL, Titanic Logistics SRL, Trans Iviniș & Co SRL, TranSAvia SA, Transilvana Societate Cooperativă Meşteşugărească, Transilvania Gold Games SRL, Transilvania Nuts SRL, Unirea Pres SRL, Werco Metal SRL, Yana-Ius SRL

Distincţie de excelenţă

(Clasamentul cuprinde firmele din judeţul Alba clasate, trei ani consecutiv, pe primul loc în TOP)

Aberdeen Angus SRL, Acitech Rom SRL, Adrianopol Com Service SRL, Agra’s SA, Agri Morar Internațional SRL, Agromaxman SRL, Agropec Dionis SRL, Agrosem Seed S.R.L., Alba Aluminiu SRL, Alba Cons SA, Albaco Exim SRL, Albadecor SRL, Albalact SA, Albani Furniture SRL, Albanic Service SRL, Albasoft SRL, Albatros Gold SRL, Allegria Resort SRL, Aloref SRL, Alpin 57 Lux SA, Als Romania SRL, Amecs SRL, Andra Ioana SRL, Antel Print SRL, Apa-Ctta SA, Apidava SRL, Apis SRL, Apulum 94 SRL, Apulum SA, Arcadia Vit SRL, Arco Starcomp SRL, Arieșeni Turism SRL, Arieşul Conf SA, Aris Com SRL, Aroma Star SRL, Art Instal SRL, Arti – Pan SRL, Ascensorul SRL, Atlas Imobiliare SRL, Atlas SRL, Aurocar 2002 SRL, Auto Cris Motors SRL, Automobil Service Haiduc SRL, Axa Porcelaine SRL, Baril Forte SRL, Baron Media SRL, Be Trucking Partner SRL, Bell Flover SRL, Bendis SRL, Bioflora Apuseni S.R.L., Birotica SRL, Bovis Alba Transilvania Cooperativa Agricola, Brest SRL, C G P Vulturul Alba SRL, Caresta Bags SRL, CaSA Auto Sebeș SRL, Centrul Medical Laura Catana SRL, Centrul Medical Royalmed SRL, Cetatea de Baltă SRL, Cinetic Studio SRL, Clas Antigua SRL, Class Beton SRL, Claus Service SRL, Compania Națională Romarm S.A. București Filiala Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., Constructama Alba SRL, Construcții Și Servicii SRL, Cora Construct SRL, Cora Trade Center SRL, Corint SRL, Crama Ţelna SRL, Cupru Min SA, Dacia SA, Dami Prod SRL, delphi Electric SRL, Deniz-Teh SRL, Denta-Bran SRL, Dn Agrar Group SRL, Domeniile Boieru SRL, Dora SRL, Duo Ady & Ady SRL, Dupex SRL, Duplo International SRL, Electro Transilvania SRL, Electrodep SRL, Electrosim SRL, Elis Agregate SRL, Elis Pavaje SRL, Elit SRL, Endo SRL, E-Quation SRL, Euro Star Group SRL, Eurocom SRL, Eurokaf Marketing SRL, Eurometric SRL, Europexpres SRL, Eurotec Product SRL, Eurotrans SRL, Exclusive Auto Rent SRL, Exon SRL, Express Curier SRL, Fero Cioaza SRL, Fitomar SRL, Florea Grup SRL, Florida Construct SRL, Focus Mobile Service SRL, Gabriel Advertising SRL, Galenica Mury SRL, Gami Clean SRL, Gamma Axial SRL, Geho Aqua-Industries SRL, Georgia Catering SRL, Getica Star SRL, Glerups Ro. SRL, Glg Tecnospark SRL, Grădina Cu Flori SRL, Grup Tico Graphic SRL, H.P.T. Humbel Productionstechnik SRL, Horeco Frigo Service Alba SRL, Horvath Extrem SRL, Hs Timber Productions S.R.L, I.A.M.U. SA, Imar Grup SRL, Imroglass SRL, Industrial Service SRL,

Infogrup SRL, Înfratirea Societate Cooperativă Meșteșugărească, Instalatorul SA, Ioel Bucur SRL, Ipec SA, Ivsys SRL, Izvocart SRL, J’asmin Fruits SRL, Jidvei SRL Filiala Alba, Klaus MeSAger SRL, Lacul Codrilor SRL, Leitner Axel SRL, Librăria Daniela SRL, Lin & Ema SRL, Lincoln Plus SRL, Livio-Dario SRL, Logos SRL, Logrotex SRL, Lutsch Trans SRL, M & C Eco Paper SRL, M.M New Production SRL, Macelaria Vele S.R.L., Mahieu SRL, Mall Alba SRL, Max Mara SRL, Mercur SRL, Metal Prod SRL, Midas Comp SRL, Mihai & Gaby SRL, Mobilaiud SRL, Monopolis SA, Montana-Popa SRL, Motoboom SRL, Multi Cleaning System SRL, Multipast SRL, Natalia-Nadina SRL, Nelli SRL, New Security SRL, Nițu Internațional SRL, Nova Grup SRL, Nova Modul SRL, Novak Trans Bistra SRL, Oaida developpement SRL, Opal design SRL, Oprean SRL, Optic Medical Line SRL, Pălăria Dădârlat Snc, Parcul Industrial Cugir SA, Parom Impex SRL, Pelamod SRL, Pema Electrotehnic SRL, Pensiunea Select, Pinticarn Prod SRL, Pomarom SRL, Pomicola Boz SRL, Pomiflora Ianko SRL, Popelini SRL, Prenis SRL, Prestige H.V. Grup SRL, Primato SRL, Prometeu Funerare SRL, Prometeu SRL, Promt Distrib SRL, Pronidia Construct SRL, Propack SRL, Quantic One SRL, Rapel SRL, Reflex SRL, Rekord SRL, Remarc Dent SRL, Remat Plus SRL, Ro.de.X Fashion SRL, Rosticlar SRL, S.T.G. Switch Technology Gunther SRL, Saturn SA, Savini Due SRL, SC July & Aly Mixt SRL, Selena SRL, Sema Invest SRL, Servcom Horeca & Logistica S.R.L., Setinstal SRL, Sgl Producţie & Comerţ SRL, Silmar SRL, Simiana Profesional SRL, Simodor Impex SRL, Sipigferm SRL, Skynet Computer SRL, Slim Diet SRL, Smart Id Central SRL, Smart Trend SRL, Societatea de Transport Public SA, Solina România SRL, Stalex Production SRL, Star Assembly SRL, Star Transmission SRL, Stein Konstruct SRL, Stm Elettromeccanica SRL, Stratuscom Blaj SRL, Tao Media SRL, Terra Germundis SRL, Tipo-Rex Service SRL, Tipo-Rex SRL, Titanic Logistics SRL, Tobimar SRL, Tonik Pharm SRL, Trans Iviniș & Co SRL, TranSAvia SA, Transilvana Societate Cooperativă Meşteşugărească, Transilvania Gold Games SRL, Transilvania Nuts SRL, Trevit SRL, Triticum Sebes – Agrotineret SRL, Unicereal Alba SRL, Unirea Pres SRL, Urban Logistic Transilvania SRL, Vcst Automotive Production Alba SRL, Werco Metal SRL, Wmw Intermedia Corporation Trade SRL, Yana-Ius SRL.