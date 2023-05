Cum a reușit un tânăr preot din Alba să-și deschidă o afacere prin care produce obiecte de mobilier

Un tânăr preot din județul Alba derulează o afacere prin care a creat locuri de muncă și a valorificat o oportunitate de finanțare prin fonduri europene.

Are un atelier de mobilă, care produce atât obiecte de mobilier bisericesc, cât și cele moderne, pentru bucătării, dormitoare, băi sau birouri. Produsele sunt din PAL, MDF sau lemn masiv.

„Trebuie să menționez că nu am avut nicio pregătire în momentul în care am pornit afacerea, dimpotrivă, eu am ales calea preoției care ține de formarea duhovnicească a omului, dar am avut în același timp plăcerea de a face lucruri noi. Sunt un om pragmatic și caracteristica aceasta m-a ajutat să descopăr treptat lucrurile care țin de domeniul tâmplăriei și să le pot implementa cu succes.

Cel mai mult mă bucur când un proiect nou prinde contur și îl putem finaliza cu succes, iar schița inițială de pe hârtie devine realitate”, a declarat tânărul, pentru turnulsfatului.ro.

Potrivit sursei citate, Denis Ioan Dumitru are 28 de ani și este originar din comuna Roșia de Secaș, fiind preot paroh în satul aparținător Tău, acolo unde este și sediul atelierului de mobilă.

Afacerea a fost deschisă în urmă cu trei ani, printr-o finanțare nerambursabilă. Tânărul intenționează să-și extindă afacerea, astfel încât să ofere locuri de muncă și altor oameni din sat, dar și să devină furnizor de produse la nivel național.

foto: mobiladamiana.ro

