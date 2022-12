Cum îți protejezi câinele în noaptea de Revelion. Cele mai bune sfaturi pentru a-i reduce stresul cauzat de artificii și pocnitori

MESAJE DE ANUL NOU 2023. FELICITĂRI prin SMS de ANUL NOU. URĂRI de ANUL NOU. Mesaje haioase și amuzante de Revelion 2022 -2023. Urări de LA MULȚI ANI 2023: Anul 2023 se apropie cu repeziciune şi acum este momentul să transmitem mesaje de REVELION 2023 pentru rude, prieteni, colegii de serviciu sau pentru diverse persoane care merită respectul nostru.

Urările de Anul Nou sunt un prilej de a-i bucura pe cei din jur şi de a le împărtăşi gândurile noastre bune. Pentru a vă fi mai ușor să alegeți MESAJE de ANUL NOU 2023, am făcut o selecție de urări frumoase și mesaje haioase pe care să le trimiteți prin sms sau pe internet.

MESAJE SMS de ANUL NOU 2023

La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere, vino cu mine în lumea dragostei fără sfârşit! La mulţi ani!

Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!

Gândeşte-te la trecerea dintre ani ca la o poartă. Poţi să treci prin această poartă în Noul An şi să iei cu tine numai lucrurile bune şi apoi să închizi poarta în urma ta, astfel încât grijile şi supărările să nu te poată urma. La mulţi ani!

Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gând şi veselia de altădată!

Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani 2023 şi Un An Nou Fericit!

Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…! An nou fericit!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi ANI!

Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani!

În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2023 minunat!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări, astfel încât acest nou an să îţi umple sufletul de voie bună! La mulţi ani 2023!

Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! Anul 2023 este aproape să-şi deschidă primele file albe, încă necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!

Previziuni meteo de REVELION 2023: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!

MESAJE DE ANUL NOU 2023 pentru prieteni

”Acum că roata timpului a mai țesut încă un an, iar cristalele fulgilor de zăpadă întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieții și să așteptăm încrezători clipele viitorului! Sărbători fericite alături de cei dragi!”

” Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveți parte de:

– 12 luni de bucurii;

– 52 de săptămâni de pace;

– 525.600 minute de credință;

– și în final 31.536.000 secunde sub Protecția lui Dumnezeu. La Mulți Ani în 2023!”

” 2023, An nou, speranțe noi. Sa avem parte și de o viață mai bună”

”Dragi steluțe de nea, duceți din partea mea, de mulți ani cu sănătate, pace în suflet și în toate, Harul Domnului să fie, 2023 steluțe de bucurie! Un an nou fericit!”

”Când clopotele vor suna vestind că anul s-a sfârșit, prin crengi de brad și fulgi de nea, nou vă urăm: Un an nou și fericit!, atunci luminile s-aprind și micul clopot de argint cu clinchet viu va răsuna, șoptindu-vă bând din partea noastră: „ LA MULȚI ANI !!! ”

” Aho, Aho de anul nou! Sănătate și iubire de la mine pentru tine, și la anul care vine să îți meargă numai bine. La Mulți Ani Alba24 cu bucurie, sănătate, fericire,pace și multe împliniri. La mulți ani, 2023!”

” 2023 să fie plin de realizări, bucurii,fericire și fapte bune! La Mulți Ani!!!”

“Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde. Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite”!

“Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, ia opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani”!

“Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani în 2023″!

“Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întâi de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani”!

“Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani”!

“Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani”!

”Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie!”

MESAJE HAIOASE DE ANUL NOU. Urări amuzante pentru 2023

Cum noul an se apropie cu paşi repezi, îţi propunem câteva MESAJE HAIOASE e pe care le poţi trimite celor dragi la cumpăna dintre ani.

Căţeluş cu părul creţ / Să ai Tesla în coteţ /Cu tracțiune 4X4/ Știri din alba24/ Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!”

Noul an să-ți intre-n casă, cu un bilet de Loto pe masă. Numere câștigătoare, să stai tot anul la mare. Și din ce rămâne-n cont, să te lăfăi în confort. La anu și la mulți ani!

„Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”

„Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

„Vă doresc de 2023 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

„Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Mulţi Ani, 2023!”

„Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an”

„Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

”Anul nou cu veselie, facturi mici la energie, un Tesla în garaj, că nu-i trebuie ambreaj, virușii să te-ocolească, conturile să îți crească, și la voi dar și la noi La mulți ani în 2023!”

”Anul Nou să-ți fie plin

Cu butoaie-ntregi de vin

Maibach-ul să-ți stea la scară

Cu șofer și secretară

Vacanțe numa-n Seichelles

Și carieră de succes

Să ai valize cu bani

Zgârie nori la americani

La Monaco un palat

Si-un iaht în port ancorat

Gata! Că ești prea bogat!”

MESAJE DE ANUL NOU. Urări care pot fi trimise prin SMS de REVELION 2023

Mesaje de Anul Nou 2023 deosebite

,Anul vechi în cântec pleacă, Vine vesel anul nou”

– Să preţuim ce a fost bun din anul vechi;

– Să nu uităm ce a fost rău în anul vechi;

– Să trecem cu mai multă chibzuinţă în anul nou

„E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Un An Nou plin de bucurii şi impliniri! La mulţi ani!”

„Închide ochii şi pune-ţi o dorinţă. Am auzit că de Anul Nou orice vis poate deveni realitate şi sper să ţi se întâmple şi ţie. Tot ce se întâmplă în 2023 găsești pe alba24. La Mulţi Ani fericiţi!”

„Un An Nou mai fericit,

Cu de toate garnisit.

Sănătate şi iubire

Şi cu multă fericire!”

„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea Anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La mulţi ani!”

„Sărbători fericite alături de cei dragi! Noul an să fie presărat cu realizari remarcabile, împliniri, sănătate, fericire şi baftă!”

„Anul nou… o bucurie

viaţa toată să vă fie!

Bani, maşină, fericire,

Sănătate şi iubire.

Nu-i de-ajuns să le doreşti.

Ţipă, luptă, dă din coate,

Aşa le obţii pe toate!”

„Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!”

„Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

„Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfîrşitul volumului să-l citiţi cu bucurie”

„Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie. La mulţi ani!”

„Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!”

SMS-uri de Anul Nou 2023

Aho, aho de anul nou, să-ti faci o vilă cadou. Și un Ferari în garaj. Penthouse la etaj, cu vedere la oraș. Nu la București sau Cluj ci direct pe Moulin Ruge. Să primești doar ce nu ai, chiar si-un zgârie nori în Dubai.

FELICITĂRI DE ANUL NOU 2023

Îţi propunem câteva FELICITĂRI pe care le poţi trimite celor dragi la cumpăna dintre ani.

”Frumuseţea iernii cu albul fulgilor de nea presăraţi peste gândurile noastre, cu dulcele ecoul al colindelor, cu imaginea în suflet a celor dragi, ne va petrece într-un nou an împliniţi, iubiţi, fericiţi.

Să avem un an nou aşa cum ni-l dorim!”

”La mulţi ani şi bucurii

Pentru voi iubiţi copii!

La mulţi ani şi sănătate

Că-i mai bună decât toate!

Numai bine vă doresc

Pentru că mult vă iubesc!!!”

”Aho! Aho! De Anul Nou

Vă urez şi vă colind

An de sănătate

Şi Noroc în toate

Şi de împlinire

Dumnezeu să vă-ntărească

Să vă dea linişte sufletească

Să ningă cu steluţe argintii

Să ne amintim că-i sărbătoare

Să devenim din nou copii

Să fie lumină-n casă

Şi belşug pe masă.

La Mulţi Ani!”

”Buchet de artifici eu va trimit in dar. Sampanie rece si clinchet de pahar. Petrecere frumoasa si La Multi Ani!!! Sa aveti parte de multa iubire si un ocean de fericire. Toate visele sa vi se implineasca si mult noroc îngerii sa va daruiasca!!!”

”Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura si duiosie, iar norocul sa te urmeze oriunde…”

”Anul ce a venit sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite…LA MULTI ANI!”

FELICITARI AMUZANTE DE ANUL NOU 2023

FELICITARI DE ANUL NOU 2023 CU MESAJE CRESTINE

Anul în care intrăm să vă aducă multe binecuvântări, har şi pace, şi în noul an fericit, prosperitate şi bucurie.

După cumpăna dintre ani să privim în urmă cu iertare, înainte cu speranţă, în jur cu înţelegere şi în sus cu recunoştiinţă…

Acum la cumpăna dintre ani, îţi urez un sincer: „La mulţi ani!” Zile lungi şi fericite! Toate dorinţele să fie împlinite în noul an fericit.

Fie ca cea mai bună zi din anul trecut să fie cea mai rea în anul acesta!…

Pentru anul 2023 îţi doresc un an de fericire, 12 luni de veselie, 52 săptămâni de bucurii, 366 de zile de succes, 8760 ore de împlinirii, 525600 minute de iubire şi 3153600 secunde sub protecţia Lui Dumnezeu

Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.”La Multi Ani!”

Va doresc ca sarbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tutror dorintelor si sanatate celor dragi. La multi ani!

Nu iti doresc ca Noul An sa iti aduca in dar indeplinirea tuturor viselor, ci sa ai puterea de a le face fata atunci cand se vor implini. Sa ai parte de tot ce e mai bun in viata!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranta, in jos cu întelegere si în sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si împliniri! La multi ani!

Noul an se asterne inaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Ca sa le umpli citeste în fiecare zi alba24.ro. Va urăm sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie. Un An Nou fericit!

Sa va aduca Bunul Dumnezeu pacea si fericirea in casa voastra (dvs),multa iubire si dragoste de apropiatii vostrii.LA ANUL SI LA MULTI ANI!!!!

Fie ca noul an sa-ti aduca mai multe zambete decat impotriviri, mai multe reusite decat infrangeri si mai multe impliniri decat te-ai gandit vreodata. LA MULTI ANI!

Tata bun, mama iubita, Azi e ziua potrivita, Sa va spun ce va doresc Sa v-arat cat va iubesc. Va doresc intai de toate, Un an nou cu sanatate, Voie buna, trai usor, Bucurie si mult spor. La multi ani!

Fie ca noul an să fie și mai fericit, mai complet, luminos și emoțional! Vă doresc energie, determinare și mult succes! Fie ca sănătatea voastră și a celor dragi să fie puternică și fiecare zi să fie plină de: evenimente vesele, surprize neobișnuite și amintiri plăcute!

Îmi doresc ca Noul An să fie ca o tartă magică, formată din felii de fericire amețitoare și bucurie multă, speranțe încântătoare și vise minunate, dragoste strălucitoare și prietenie sinceră, noroc nemaivăzut și succes fără precedent, amintiri dulci, impresii bune, întâlniri frumoase și perspective ispititoare!

Să fie noul an plin de descoperiri strălucitoare, călătorii fascinante și succese mult așteptate! Vă doresc sănătate puternică, dragoste reciprocă și multă prosperitate! Soarta să vă ofere noroc, perspective luminoase și tot felul de beneficii!

Din toată inima vă felicit cu Anul Nou, care o să vă îndeplinească toate dorințele, visele și capriciile. Fiți sănătoși și reușiți, iubiți și bucuroși, să se manifeste fericirea în toate domeniile și să vă umple cu fapte bune, gânduri proaspete, sentimente înalte și acțiuni imediate. Fiecare moment să vă aducă inspirație, înțelepciune și armonie!

LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casa sa va fie, Masa, masa sa ramaie Iar in jurul ei sa vie Oameni buni, de omenie, Sa v-aduca veselie, Ganduri bune, cumpatate si urari de sanatate/ Zile multe si prospere, de la Dumnezeu putere/ Sa invingeti relele ce va-ncurca vietile!

Vechiul an… scris cu amintiri, presarat cu lacrimi, marcat cu truda, parafat cu vise, semnat cu decizii, indosariat cu speranta, capsat cu obijnuinta…

Un nou an… Pagini albe, fapte nescrise, noi oportunitati, noi prieteni, taram necunoscut, file neexplorate, colturi drepte, sanse, oferte… Priveste inainte, ofera zambet, scrie curat in prefata, i-al pe Isus ca indrumator si ajutorm iubire si pace… La sfarsit sa inchizi cartea fericit, cu un final victorios. Un an binecuvantat cu Isus!

Un an nou, cu certificat de garantie. Oferta valabila doar in noaptea de 31 Decembrie 2022– 1 Ianuarie 2023!

Descopera, invata cu adevarat sa crezi in frumos, traieste sentimentul de impreuna, alaturi de cei dragi!

Traieste un adevarat pastel de iarna, cu valuri de ninsoare. Asculta-ti vocea sufletului, alunga frigul din el, fii deasupra linistei creata de dansul fulgilor de nea. Sarbatori fericite si un An Nou 2023 de poveste!

Fie ca anul care vine sa insemne pentru tine o noua treapta pe care o urci. Iti doresc o viata implinita si fericita! La multi ani!

Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere!

De Anul Nou ne imbracam in mod special, gatim in mod special, petrecem in mod special. Toti ne dorim sa fim mai speciali in anul care vine!

Gandeste-te la trecerea dintre ani ca la o poarta. Poti sa treci prin aceasta poarta in noul an si sa iei cu tine numai lucrurile bune si apoi sa inchizi poarta in urma ta, astfel incat grijile si supararile sa nu te poata urma. La multi ani!

Sa prinzi aripi pentru a trece cu usurinta peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos si bucura-te cu adevarat. Petrece frumos la inceput de an pentru a trai senzatii tari tot anul! La multi ani!

Te-ai gandit unde petreci Revelionul? Sa nu uiti sa iei cu tine: voia buna, lumina in gand si veselia de alta data!

Invata sa te bucuri de sarbatorile de iarna, nu lasa sa treaca nevazute pe langa tine. La multi ani!

Anul asta care vine sa iti fie numai bine! La multi ani 2023!

Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!

Eu iti doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La multi ani!

In fiecare picatura a sampaniei pe care o bei in cinstea noului an sunt urarile mele de bine, pline de cele mai frumoase si calduroase ganduri! Un an minunat!

1000, ba chiar 2023 urari de bine! Un An Nou fericit!

Imi datorezi cadoul promis, dar nu mai poti sa mi-l dai pentru ca nu puteai sa imi faci decat unul singur, sa petreci prima secunda din Anul Nou alaturi de mine. La multi ani!

Vine un uragan de fericire, dragoste si liniste cu urarea ca anul 2023 sa-ti aduca toate aceste lucruri.

In 2023 o sa ii cer lui Dumnezeu sa-ti dea sanatate, dar ca sa iti umplu sufletul cu dragoste, o sa ma ocup personal. Un An Nou fericit!

Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!

Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna! La multi ani 2023!

Fie ca anul 2023 sa iti aduca realizari pe toate planurile: dragoste, prietenie, momente haioase, sanatate si marire de salariu!

Inchide ochii si pune-ti o dorinta! Am auzit ca de Anul nou orice vis poate deveni realitate si sper sa ti se intample si tie! La multi ani fericiti!

In anul care vine imi doresc sa am alaturi numai persoane fericite. Stiu ca dorinta mi se va implini si mai stiu ca meriti sa fii fericit(a). Hai sa ne bucuram impreuna de anul ce vine intr-o atmosfera plina de armonie si iubire! La multi ani!

Deschide-ti inima in noaptea dintre ani, lasa bucuria unui nou inceput sa iti patrunda in suflet, paseste cu speranta si incredere si nu uita ca cineva se va gandi in miez de noapte la tine si iti va dori toata fericirea din lume!

In seara dintre ani te invit sub o crenguta de vasc sa ne punem aceeasi dorinta si sa o facem sa se implineasca in anul ce va urma. Accepti invitatia?

Anul care vine sa iti aduca speranta unui nou inceput, energia necesara pentru a-ti implini toate obiectivele, intelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ti le ofera si pe acel cineva care sa te faca sa zambesti.

Sper ca anul care vine sa-ti aduca numai zile albe si frumoase ca zapada de pe brazi. La Multi Ani!

Fie ca sarbatorile de iarna sa iti aduca liniste sufleteasca, mult noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!

La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!

Anul Nou sa iti aduca sanatate si putina munca, sa fi buna si iubita si o viata fericita si multi bani, daca o sa ai si la alti o sa dai. La multi ani 2023!

Din gama fulgilor ce cad si din a lor sclipire, eu va doresc tot cei mai drag, multi ani si fericire! La multi ani!

In primul rand iti doresc multa sanatate si fie ca anul 2022 sa iti umple inima de bucurie si fericire. La multi ani!

In contul tau 2023, la Banca “Viata” am depus 365 de zile de fericire, sanatate, dragoste si bucurii. La multi ani!

Un 2023 in care sa ai tot ce nu poti cumpara cu bani

Fie ca Iubirea, Intelepciunea, Increderea si Generozitatea sa va calauzeasca pasii in noul an! La multi ani!

Ieri e istorie, maine e mister, azi e un dar. Un dar de impartit cu apropiatii. La Multi Ani si Un An Nou Fericit!

Noul an sa va fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, fericire si nu in ultimul rand sanatate!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou asa cum ai visat!

Fie ca bucuriile si gandurile frumoase ale prezentului sa devina amintirile frumoase ale viitorului. Un An Nou exceptional!

Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura, iar norocul sa te urmeze oriunde… Anul ce vine sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite! La Multi Ani!

Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura, iar norocul sa te urmeze oriunde… Anul ce a venit sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite!

Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere, si in sus cu recunostinta! Sarbatoarea Craciunului sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!

MESAJE CREȘTINE DE ANUL NOU 2023



La multi ani si buni!

Domnul sa invesniceasca in viata si sufletul tau lumina, bucurie si liniste sporitoare de nadejdi intotdeauna reinnoite!

La multi ani si buni!

Domnul sa-ti strajuiasca inima cu sfintenie si dragoste spre implinire, crestere si desavarsire launtrica!

Sa va dea Bunul Dumnezeu sanatate pe calea vietii, intelepciune in cuvant si oameni sinceri alaturi!

La multi ani si buni!

Noul an, inca mititel si plapand, sa aduca belsug de credinta si bucurie in suflet!

Domnul sa va dea sanatate si impliniri!

La multi ani si buni!

Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie în suflet, si un An Nou plin de împliniri!

Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va însoteasca pe tot parcursul anului ce va urma.

Va dorim tuturor sa fiti lumini in noul an, sa fiti mai buni, mai fericiti si mai aproape de Domnul, Lumina lumii. Dumnezeu sa va binecuvinteze si sa va faca o binecuvantare pentru ceilalti!

Dragi stelute de nea,

Duceti voi urarea mea

De multi ani cu sanatate,

Pace-n suflet si, in toate,

Harul Domnului sa fie!

2023 stelute de bucurie!

Un An Nou incununat cu infinte desfatari ceresti si sa aveti parte de tot ceea ce poate fi mai frumos si mai binecuvantat ! La impliniti Ani!

Sa ai un an nou plin de Iubirea care zideste fiinta si innobileaza omul.

La multi ani si buni!

Urări frumoase de Anul Nou 2023

Felicitări de Revelion 2023 pe care le puteţi trimite rudelor, prietenilor şi colegilor.

