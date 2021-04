Cum poți studia în Olanda și care sunt costurile. Holland Admission Day, pentru elevii și studenții din anii terminali

Holland Admission Day este un eveniment dedicat elevilor și studenților în an terminal care vor să urmeze un program de licență sau masterat în Olanda și este organizat de Edmundo.

În data de 22 aprilie, timp de o zi, participanții se pot programa la interviuri de preadmitere pentru 4 universități de top olandeze și, în plus, pot participa la webinarii susținute de reprezentanții Radboud University, Tilburg University, Fontys University of Applied Sciences și Breda University of Applied Sciences.

Studii accesibile și soluții de finanțare pentru studenții internaționali

Comparativ cu alte destinații, guvernul olandez a ales să fie alături de studenți în această perioadă printr-un proiect de lege ce își propune o reducere semnificativă a taxelor de studiu.

Începând din toamna anului 2021, taxa de studiu pentru primul an din ciclu de licență va fi de 542 euro, iar pentru cei din anul doi de licență și cei din anul întâi de masterat taxa se reduce la jumătate din suma inițială, adică 1,084 euro.

Pe lângă aceste reduceri, studenții români pot beneficia de o finanțare din partea guvernului olandez care acoperă taxa de studiu în totalitate (Tuition Fee Loan), dar și de un sprijin financiar de cel puțin 380 euro/ lună dacă beneficiarul dovedește că lucrează cel puțin 56 ore/lună.

La acest sprijin financiar se poate adăuga un împrumut suplimentar, care poate ajunge până la 500 de euro/lună, însă spre deosebire de cei 380 euro inițiali, această sumă suplimentară va trebui returnată după finalizarea studiilor, sub aceeași schemă de returnare a împrumutului guvernamental pentru taxa de studiu.

Olanda – în topul destinațiilor de studiu preferate de români după Brexit

Dacă în 2016-2017 în Olanda se aflau 1,842 români plecați la studii, cu mult în spatele U.K., în prezent, după Brexit, numărul acestora trece de 2,900 persoane, conform Student Helpr.

Olanda are cele mai multe programe de studiu cu predare în limba engleză din Europa după UK, depășind numărul de 2,000.

Datorită acestui aspect, dar și a modelului educațional, în următorii ani se așteaptă o creștere semnificativă a numărului de români care își doresc să își continue studiile aici, fiind o alternativă foarte bună pentru cei care își doreau să studieze în U.K. și acum nu mai au posibilitatea.

Holland Admission Day – 4 universități olandeze & oportunități unice pentru participanți

Prin Holland Admission Day, EDMUNDO își dorește să ajute tinerii să fie admiși mult mai ușor la universitățile din Olanda, fie că vorbim de programe de licență sau masterat.

Astfel, pe 22 aprilie, reprezentanții a patru universități de top din Olanda vor fi prezenți online pentru a avea interviuri de preadmitere cu tinerii români, în urma cărora aceștia pot primi o recomandare sau o scrisoare de admitere condiționată.

Universitățile participante, Radboud University, Tilburg University, Fontys University of Applied Sciences și Breda University of Applied Sciences oferă doritorilor posibilitatea să participe la interviuri 1 la 1, cu durată de 15-20 minute, pe baza unei foi matricole, a unui act de identitate și a unui certificat de limba engleză (dacă există).

Ce poți studia acolo

Cele 4 universități au programe de studiu din domenii diverse, precum inteligență artificială, management, turism, business, Game Technologies, inginerie, arte, finanțe, mecatronică, management, psihologie, drept, antreprenoriat și științe.

Pe lângă interviuri, cei înscriși pot participa și la cele patru webinarii pregătite de fiecare instituție: Study at the Economics, Business and Social Sciences hub in the Netherlands, susținut de Tilburg University; Study at Radboud, ranked among top 1% of universities worldwide; Discover your World at Breda University of Applied Sciences; Learn more about funding and employment opportunities in the Netherlands, susținut de Fontys University of Applied Sciences.

Toți cei interesați de eveniment se pot înscrie gratuit AICI.

Edmundo este un serviciu gratuit ce oferă tinerilor informații, consiliere și asistență pentru admiterea la instituții de învățământ superior din Europa, Asia, SUA și Canada.