ACCIDENT rutier pe DN 75, la Sălciua. O femeie rănită, după ce două mașini s-au lovit. Trafic îngreunat

Un accident rutier s-a produs luni după-amiaza, în jurul orei 12:50, pe DN 75, pe raza comunei Sălciua. O femeie a fost rănită după ce două mașini s-au lovit.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe raza comunei Sălciua, din cauza unui accident rutier.

Din primele date, în accident sunt implicate două autoturisme, iar o femeie a suferit leziuni corporale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News