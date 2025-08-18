Uncategorized
ACCIDENT rutier pe DN 75, la Sălciua. O femeie rănită, după ce două mașini s-au lovit. Trafic îngreunat
Un accident rutier s-a produs luni după-amiaza, în jurul orei 12:50, pe DN 75, pe raza comunei Sălciua. O femeie a fost rănită după ce două mașini s-au lovit.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe raza comunei Sălciua, din cauza unui accident rutier.
Din primele date, în accident sunt implicate două autoturisme, iar o femeie a suferit leziuni corporale.
