Categorii de persoane care rămân asigurate la sănătate, fără plata contribuției, și după data de 1 septembrie. Începând cu luna august, prin adoptarea Legii nr. 141/2025 au fost introduse o serie de măsuri fiscal-bugetare care au un impact direct asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Astfel, de la 1 septembrie, o parte dintre românii care până acum erau coasigurați își vor pierde această calitate, cu excepția cazurilor în care optează pentru plata individuală a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

De asemenea, statul nu va mai acoperi CASS pentru persoanele neasigurate, iar în locul acestei scutiri va fi aplicată o reținere automată de 10% din veniturile acestora, în situațiile în care acest lucru este posibil.

Categorii de persoane care rămân asigurate la sănătate, fără plata contribuției, și după data de 1 septembrie

Potrivit CASS, anumite categorii de persoane vor continua să beneficieze de servicii medicale decontate, fără costuri suplimentare.

Astfel, se menține calitatea de asigurat fără plata contribuției pentru următoarele categorii de persoane:

copiii până la vârsta de 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, respectiv studenţi-doctoranzi (4.491.781 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

(4.491.781 persoane în evidențe, la 1 august 2025); tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului (16.236 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

(16.236 persoane în evidențe, la 1 august 2025); femeile însărcinate şi lăuzele (24.721 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

(24.721 persoane în evidențe, la 1 august 2025); pensionarii cu venituri sub 3.000 lei (2.385.705 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

(2.385.705 persoane în evidențe, la 1 august 2025); persoanele cu handicap (180.159 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

(180.159 persoane în evidențe, la 1 august 2025); bolnavii cu afecţiuni oncologice (7.193 persoane în evidențe, la 1 august 2025) beneficiari de programe naţionale de sănătate, care nu au surse de venit;

(7.193 persoane în evidențe, la 1 august 2025) beneficiari de programe naţionale de sănătate, care nu au surse de venit; persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv (18.168 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

(18.168 persoane în evidențe, la 1 august 2025); victimele traficului de persoane , pentru o perioadă de cel mult 12 luni (17 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

, pentru o perioadă de cel mult 12 luni (17 persoane în evidențe, la 1 august 2025); voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat (5 persoane în evidențe, la 1 august 2025) ;

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat (5 persoane în evidențe, la 1 august 2025) donatorii de celule stem hematopoietice, pentru o perioadă de 10 ani de la donare (0 persoane în evidențe, la 1 august 2025).

Asigurați cu plata contribuției

Categoriile de mai jos au calitate de asigurat până la data de 1 septembrie, potrivit legii, iar după această dată, calitatea de asigurat se menține urmare a reținerii la sursă, începând cu data de 1 august, de către plătitorul de venit, a contribuției de 10%, nefiind necesar niciun demers suplimentar din partea acestora:

pensionarii cu venituri peste 3.000 lei (1.960.804 persoane în evidențe, la 1 august 2025) – pentru partea care depășește suma de 3.000 lei;

beneficiarii unor legi speciale (141.376 persoane în evidențe, la 1 august 2025) – veterani, revoluționari etc.;

persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj (44.090 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

persoanele fizice care beneficiază de venit minim de incluziune – ajutor social (323.542 persoane în evidențe, la 1 august 2025);

persoanele care se află în concediu de acomodare sau de creștere și îngrijire copil (127.054 persoane în evidențe, la 1 august 2025).

Persoanele coasigurate

Persoanele coasigurate (650.431 persoane) au calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie.

După această dată, aceștia își pot menține calitatea de asigurat în situația în care persoana asigurată care îi are în întreținere va depune declarația unică la organul fiscal (disponibilă pe site-ul ANAF) și va plăti 25% din contribuția calculată la 6 salarii minim brute pe economie (echivalentul a 607,5 lei), iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026 (1.822,5 lei), sau pot face acest demers în nume propriu.

Personalul monahal

Până la data de 1 septembrie se menține calitatea de asigurat pentru personalul monahal (2.504 persoane), ulterior acesta având posibilitatea să opteze pentru plata contribuției prin depunerea declarației unice la organele fiscale și plata a 25% la data depunerii declarației, iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026.

Persoanele fără venituri cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naţionale de sănătate, care nu realizează venituri (58.200 persoane), alții decât cei cu afecțiuni oncologice (7.193 persoane), vor beneficia în continuare de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programului național de sănătate al cărui beneficiar este, precum şi de serviciile medicale care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări) cuprinse în pachetul de serviсіi medicale de bază, până la vindecarea respectivei afecţiuni.

Cum se face plata contribuției

Plata contribuției se va efectua după cum urmează:

25% din cuantumul datorat, calculat la baza de șase salarii minime brute pe economie (respectiv 607,5 lei), iar diferența de 75% (1.822,5 lei) până cel târziu la data de 25 mai 2026.

