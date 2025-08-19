Calendar an universitar 2025-2026. Cursuri, examene și vacanțe pentru studenți la universități din Alba, Cluj, Sibiu și Timișoara

Calendar an universitar 2025-2026. Majoritatea universităților din țară au anunțat structura anului universitar, cu perioadele de cursuri, examene și vacanțe. Acesta diferă de la o instituție de învățământ superior la alta, în funcție de profil și programe de studii.

Cele mai multe universități încep cursurile în 29 septembrie sau în 1 octombrie.

Calendar an universitar 2025-2026. Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

La universitatea din Alba Iulia, cursurile încep în 29 septembrie. Va fi activitate didactică timp de 12 săptămâni și apoi 2 săptămâni vacanță de iarnă. Cursurile se reiau din 5 ianuarie 2026, timp de 2 săptămâni și din 19 ianuarie este sesiune de examene, timp de 3 săptămâni.

Calendar Semestrul I 2025-2026 UAB

29 septembrie – 21 decembrie 2025: activitate didactică 12 săptămâni

22 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026: vacanță de iarnă, 2 săptămâni

5-18 ianuarie 2026: activitate didactică 2 săptămâni

19 ianuarie – 8 februarie: sesiune de examene, IF, ID, 3 săptămâni

9-15 februarie: vacanță intersemestrială, 1 săptămână

16-22 februarie: sesiune de restanțe 1 săptămână

Calendar Semestrul II 2026 UAB

16 februarie – 24 aprilie 2026: activități didactice 14 săptămâni

25 aprilie – 14 iunie 2026: sesiune de examene 3 săptămâni

Calendar Semestrul II 2026 UAB – anii terminali

16 februarie – 24 mai 2026: activități didactice 14 săptămâni (12+2 săptămâni finalizare lucrare licență/disertație)

25 mai – 14 iunie 2026: sesiune de examene 3 săptămâni

15-21 iunie 2026: sesiune de restanțe 1 săptămână

29 iunie – 31 iulie 2026: sesiune examene licență/disertație

1-3 septembrie 2026: sesiune extraordinară absolvenți 2026

7-9 septembrie 2026: sesiune II licență/disertație

1-13 septembrie 2026: sesiune restanțe și măriri de notă

14-16 septembrie: sesiune extraordinară

Stagiile de practică se derulează conform planului de învățământ al fiecărei specializări.

Calendar an universitar 2025-2026. Universitatea ”Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca

Structura anului universitar la universitatea clujeană prevede începerea cursurilor în 29 septembrie. Primul semestru cuprinde 14 săptămâni de activitate didactică, 1 zi liberă în 1 Decembrie, 2 săptămâni de vacanță de Crăciun, 6-7 ianuarie zile libere.

Sesiunea de examene va fi de trei săptămâni în perioada 19 ianuarie – 8 februarie 2026 (cu zi liberă în 24 ianuarie). Apoi este vacanță de o săptămână în 9-15 februarie.

Calendar Semestrul I 2025-2026 UBB Cluj-Napoca – licență

25-26 septembrie 2025: pregătirea anului universitar

29 septembrie – 21 decembrie 2025: activitate didactică 12 săptămâni (luni, 1.12.2025, Ziua Marii Uniri – zi liberă)

22 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026: vacanță de Crăciun, 2 săptămâni

5-18 ianuarie 2026: activitate didactică 2 săptămâni (marți, 6 ianuarie 2026, Boboteaza și miercuri, 7 ianuarie 2026, Sfântul Ioan Botezătorul – zile libere)

19 ianuarie – 8 februarie: sesiune de examene 3 săptămâni (sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Ziua Unirii Principatelor Române – zi liberă)

9-15 februarie: vacanță 1 săptămână

16-22 februarie: sesiune de restanțe 1 săptămână. Sesiunea de restanțe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână a lunii septembrie.

Calendar Semestrul II 2026 UBB Cluj-Napoca – licență

23 februarie – 12 aprilie 2026: activitate didactică 7 săptămâni (vineri, 10 aprilie 2026, Vinerea Mare – zi liberă)

13-19 aprilie 2026: vacanța de Paști 1 săptămână

20 aprilie – 7 iunie 2026: activitate didactică 7 săptămâni (vineri, 1 mai 2026, Ziua Muncii și luni, 1 iunie 2026, a II-a zi de Rusalii și Ziua Copilului – zile libere)

8-28 iunie 2026: sesiune de examene 3 săptămâni

29 iunie – 5 iulie 2026: vacanță 1 săptămână

6-12 iulie 2026: sesiune de restanțe 1 săptămână. Sesiunea de restanțe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână a lunii septembrie.

13 iulie – 2 august 2026: perioada de practică 3 săptămâni (unde este cazul). Perioada de desfășurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât și în perioada vacanțelor universitare.

3 august – 27 septembrie 2026: vacanță 8 săptămâni

Calendar Semestrul II 2026 UBB Cluj-Napoca, anii terminali – licență

23 februarie – 12 aprilie 2026: activitate didactică 7 săptămâni (vineri, 10 aprilie 2026, Vinerea Mare – zi liberă)

13-19 aprilie 2026: vacanța de Paști 1 săptămână

20 aprilie – 24 mai 2026: activitate didactică 5 săptămâni (vineri, 1 mai 2026, Ziua Muncii – zi liberă)

25 mai – 7 iunie 2026: sesiune de examene 2 săptămâni (luni, 1 iunie 2026, a II-a zi de Rusalii și Ziua Copilului – zile libere)

8-14 iunie 2026: sesiune de restanțe 1 săptămână

15-28 iunie 2026: pregătirea examenului de licență/disertație 2 săptămâni

29 iunie – 5 iulie 2026: examen de licență/disertație 1 săptămână

Calendar an universitar 2025-2026. Universitatea de Vest Timișoara

Cursurile la Universitatea de Vest Timișoara încep în 29 septembrie. Activitățile didcactice vor fi de 12 săptămâni, apoi 2 săptămâni de vacanță și 2 săptămâni de cursuri, urmate de sesiunea de examene.

Calendar Semestrul I 2025-2026 UVT

22 – 28 septembrie 2025: Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT” 7 zile

26 septembrie 2025: Festivitatea de deschidere a anului universitar & Univibes 1 zi

29 septembrie – 19 decembrie 2025: Începerea anului universitar. Activitate didactică 12 săptămâni (1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României – liberă/sărbătoare legală)

20 decembrie – 7 ianuarie 2026: Vacanță studenți; Concediu odihnă cadre didactice 2 săptămâni (CO: 7 zile); 6 ianuarie 2026 – Botezul Domnului – zi liberă/sărbătoare legală; 7 ianuarie 2026 – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul – zi liberă/sărbătoare legală

8 – 16 ianuarie 2026: activitate didactică 2 săptămâni

17 ianuarie – 8 februarie 2026: Sesiunea A-I 3 săptămâni – 22 de zile (24 ianuarie 2026 – Ziua Unirii Principatelor Române – zi liberă/sărbătoare legală)

9-15 februarie 2026: Vacanță studenți; Concediu odihnă cadre didactice 1 săptămână (CO: 5 zile)

16-22 februarie 2026: Sesiunea B-I; măriri de note (gratuite)

Examene de finalizare de studii – licență și disertație (opțional, la decizia facultăților, în măsura în care există cereri) 1 săptămână – 7 zile

Calendar an universitar 2025-2026. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN)

Calendar Semestrul II 2026 UVT

23 februarie – 3 aprilie 2026: activitate didactică 6 săptămâni

4-14 aprilie 2026: vacanță studenți; concediu odihnă cadre didactice 1 săptămână (CO: 4 zile; 10 aprilie 2026 – Vinerea Mare – zi liberă/sărbătoare legală; 13 aprilie 2026 – a doua zi de Paște – zi liberă/sărbătoare legală; 14 aprilie 2026 – a treia zi de Paște – zi liberă conform Contractului colectiv de muncă la nivelul învățământului superior)

15 aprilie – 5 iunie 2026: activitate didactică 8 săptămâni (1 mai 2026 – zi liberă/sărbătoare legală; 1 iunie 2026 – a doua zi de Rusalii/Ziua Copilului – zi liberă/sărbătoare legală)

6-28 iunie 2026: Sesiunea A-II 3 săptămâni – 23 de zile

29 iunie – 12 iulie 2026: Vacanță studenți 2 săptămâni

13-19 iulie 2026: Sesiunea B-II (aferentă semestrului II); măriri de note (gratuite) 1 săptămână – 7 zile

20 iulie – 28 septembrie 2026: Vacanță studenți 10 săptămâni

28 iulie – 30 august 2026: Concediu odihnă cadre didactice 5 săptămâni (CO: 24 de zile)

28 septembrie 2026: Începerea anului universitar 2026-2027

Perioada de acordare a burselor pentru anul universitar 2025-2026 este 1 octombrie 2025- 30 septembrie 2026.

Examenele restante din anii anteriori se pot susține în oricare sesiune de examene (corespunzătoare semestrului în care s-a desfășurat disciplina respectivă), cu condițiile achitării taxelor de reexaminare sau recontractare, după caz, și îndeplinirii obligațiilor prevăzute în fișa disciplinei de către studenți.

Calendarele proceselor de admitere la studii la Universitatea de Vest din Timișoara se stabilesc anual prin regulamentele de organizare și desfășurare a acestor procese, aprobate de Senatul universitar.

Calendar an universitar 2025-2026. Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

La Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, cursurile încep în 1 octombrie. Vor fi 12 săptămâni de activități didactice, apoi vacanță de 3 săptămâni. Urmează cursuri 3 săptămâni și apoi sesiunea de examene.

Calendar Semestrul I 2025-2026 ULBS

1 octombrie – 21 decembrie 2025: activitate didactică 12 săptămâni

22 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026: vacanță 3 săptămâni

12-25 ianuarie 2026: activitate didactică 3 săptămâni

26 ianuarie – 15 februarie 2026: sesiune de examene 3 săptămâni

16-22 februarie 2026: vacanță 1 săptămână

23 februarie – 1 martie 2026: sesiune de restanțe 1 săptămână/ examene de licență, disertație sesiunea februarie

16-22 februarie: mobilitate academică definitivă

Calendar Semestrul II 2026 ULBS

2 martie – 12 aprilie 2026: activități didactice 6 săptămâni

13-19 aprilie: vacanța de Paște 1 săptămână

20 aprilie – 14 iunie 2026: activitate didactică 8 săptămâni

15 iunie – 5 iulie 2026: sesiune de examene 3 săptămâni

6-12 iulie 2025: sesiune de restanțe 1 săptămână

12 iulie – 30 august 2026: vacanță 7 săptămâni

31 august – 6 septembrie 2026: sesiune de reexaminări 1 săptămână

7-30 septembrie: vacanță 3 săptămâni

31 august – 20 septembrie 2026: mobilitate academic definitivă

Calendar Semestrul II 2026 ULBS – anii terminali

2 martie – 12 aprilie 2026: activități didactice 6 săptămâni

13-19 aprilie 2026: vacanța de Paște 1 săptămână

20 aprilie – 31 mai 2026: activitate didactică 6 săptămâni

1-14 iunie 2026: sesiune de examene 2 săptămâni

15-21 iunie 2026: sesiune de restanțe 1 săptămână

22-28 iunie 2026: sesiune de reexaminări 1 săptămână

29 iunie – 5 iulie 2026: pregătirea examenului de licență/disertație 1 săptămână

6-12 iulie 2026: examene de licență/disertație 1 săptămână

