Alertă alimentară: produs retras de la vânzare din magazinele Profi din Alba și din țară. Poate fi periculos pentru sănătate

Alertă alimentară: un produs a fost retras de la vânzare din magazinele Profi din Alba și din țară. S-a descoperit că are un nivel ridicat de o micotoxină ce poate fi periculoasă pentru sănătate.

Potrivit anunțului ANSVSA, PROFI a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului:

PROXI MUSLI cu FRUCTE 750 grame, lot L21015, termen valabilitate 15.01.2026

COD EAN 5948688021779

Motivul este depășirea nivelului maxim admis de Deoxinivalenol.

Deoxinivalenolul, cunoscut și sub denumirea de vomitoxină, este o micotoxină produsă de mucegaiurile Fusarium, care se găsește frecvent în produsele cerealiere. Este o substanță toxică ce poate afecta negativ sănătatea.

Recomandări pentru clienți

ANSVSA recomandă persoanelor care dețin produsul să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin până la data de 7 septembrie 2025 inclusiv.

Clienții vor primi în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

