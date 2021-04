Cum s-a ales cu al treilea dosar penal un bărbat din Șard. A încercat să scape de polițiștii care-l urmăreau

Un bărbat din Șard s-a ales cu al treilea dosar penal după ce a refuzat testarea pentru alcool. Fusese implicat într-un incident, iar polițiștii observaseră că acesta se afla sub influența alcoolului. Alt echipaj a pornit în urmărirea lui, în trafic.

A fost prins în cele din urmă la domiciliu. Sărise din mașină și intrase în curtea casei.

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorul a decis măsura controlului judiciar.

Bărbatul a fost condamnat în trecut la închisoare cu suspendare pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Iar din martie, mai avea alt dosar penal, tot pentru conducere fără permis.

Precizările Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia:

Potrivit anchetatorilor, ”duminică, 11 aprilie, la ora 22.27, în timp ce se aflau pe raza localităţii Şard, organele de poliție au observat autoturismul marca Ford, la al cărui volan se afla inculpatul M.

Anterior cu aproximativ 20 de minute, organele de poliție s-au deplasat într-un cartier din localitatea Şard pentru a interveni la o sesizare referitoare la un incident între inculpatul M. şi numitul D., ocazie cu care au observat că inculpatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Din cauza distanţei scurte dintre cele două echipaje de poliţie şi autoturismul în cauză, nu s-a putut efectua semnalul de oprire al acestuia, motiv pentru care s-a pornit în urmărirea lui până în faţa unui imobil din localitatea Şard, unde conducătorul auto a sărit din autoturism în curtea casei, lăsând portiera autoturismului şi poarta curţii deschise, iar soţia lui a rămas lângă autoturism.

Ulterior, inculpatul M. a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, totodată refuzând şi supunerea la prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cu privire la persoana inculpatului, în vârstă de 35 ani, din analiza fişei de cazier judiciar rezultă că acesta nu se află la primul contact cu legea penală. Astfel, inculpatul a comis această faptă în stare recidivă postexecutorie, suferind anterior o condamnare la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

De asemenea, la data de 10.03.2021, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului într-un alt dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere”.

Luni, 12 aprilie, ”procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de un inculpat de sex masculin, aflat în stare de reținere pe o durată de 24 ore, pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Ulterior, în aceeaşi dată, procurorul a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat pe o durată de 60 zile, perioadă în care inculpatul trebuie să respecte obligaţiile impuse de art. 215 alin. 1 C. proc .pen. Suplimentar, pe durata controlului judiciar, procurorul a stabilit obligația ca inculpatul să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului. Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, mai transmit reprezentanții Parchetului.

Sursa citată precizează că punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.