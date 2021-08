Cum va fi vremea la început de septembrie. Directorul ANM: Toamna va debuta tot cu o vreme mai răcoroasă

ANRE este în subordinea Parlamentului – e singurul răspuns al ministrului Energiei, Virgil Popescu, întrebat dacă ar trebui demis șeful Autorității Naționale de Reglementare în Energie, cu salariu de 12.000 de euro.

Întrebat dacă șeful ANRE ar trebui demis în contextul în care foarte mulți români sunt nemulțumiți de liberalizarea prețului la gaze, iar acesta are un salariu de 12.000 de euro, Virgil Popescu a spus că ANRE este în subordinea Parlamentului.

„ANRE este în subordinea Parlamentului. Parlamentul începe treaba mâine (miercuri – n.r.), sesiunea ordinară. Am văzut că cei de la PSD vor o audiere.

Eu abia aștept să mă duc în Parlament să luăm radiografia sistemului energetic național, să îi întreb de ce nu au făcut nicio investiție din 2015 până acum, să îi întreb de furturile din sistemul energetic național, de jaful de la Complexul Energetic Hunedoara.

Am atâtea lucruri să îi întreb. Abia aștept”, a spus Popescu.

Atunci când jurnaliștii au insistat asupra salariului șefului ANRE, Popescu a spus că trebuie să fie așteptat raportul ANRE.

„Să mergem în Parlament. Sunt membru în Comisia de Industrii și Servicii ca deputat.

Acolo se va discuta în comisiile reunite și o să vedem ce se întâmplă. Eu am fost complet nemulțumit de cum a liberalizat ANRE prețul, nu e un secret, am spus-o public și în decembrie, și în ianuarie și dacă nu interveneam noi, ca minister, oamenii erau la cozi, pe drumuri”, a spus Popescu.

Cine este Dumitru Chiriță, șeful ANRE plătit cu 12000 de euro/lună

Potrivit ziare.com, Dumitru Chirita este presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Deputatul PSD ocupa postul din 2017, iar instituția pe care o conduce este acuzata de dezinteres pentru liberalizarea pietei de energie.

ANRE a emis legislația secundara necesară pregătirii pașilor liberalizării pieței de energie electrica cu doar trei luni înaintea liberalizării pietei de energie electrica, legislatie care a fost în mod continuu modificată în aceasta perioadă, ultima modificare făcându-se cu șapte zile înaintea liberalizării pieței de energie electrica.

În luna august prețurile la unii consumatori au explodat, fie din cauza unor erori fie din cauza prețurilor majorate de la dintrei furnizorii de electricitate.

Chiriță, electrician, deputat PSD

Chirița a ajuns la conducerea ANRE din funcția de deputat PSD, fotoliu pe care l-a câștigat la alegerile parlamentare din 2016.

Presedintele instituției care se ocupa de reglementarea domeniului energetic a terminat Facultatea de Drept si Relații Internaționale din cadrul Universitații Nicolae Titulescu si a finalizat programul de masterat „Relații de munca si industriale”.

Electrician în anii 80-90, Chirița a fost președinte sau vicepreședinte in cadrul mai multor sindicate din domeniul energetic, iar in 2000 a intrat pentru prima oara in Parlament, ca deputat PSD.

În perioada 2004-2008 a fost vicepreședintele Casei Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar în 2008 a câștigat un nou mandat de deputat.

Surse: mediafax, ziare.com