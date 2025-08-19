Pensia și salariul nu se vor mai putea cumula. Activitatea se poate prelungi până la 70 de ani, dar fără pensie. OUG în dezbatere

Pensia și salariul nu se vor mai putea cumula: Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul, iar măsura s-ar aplica inclusiv polițiștilor. Un proiect de lege prevede că angajații cu decizie de pensionare își pot prelungi activitatea până la vârsta de 70 de ani.

Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul în orice instituție publică sau companie/regie de stat, transmite Antena 3 CNN.

Astfel, nu va încasa pensie în același timp cu salariul.

O ordonanță de urgență, pusă în dezbatere publică de Ministerul Muncii, prevede suspendarea pensiei pentru angajații care, având decizie de pensionare, aleg să rămână la muncă.

Măsura s-ar aplica inclusiv militarilor. Surse guvernamentale au precizat pentru Antena 3 CNN că deocamdată nu sunt excepții la interzicerea cumulului pensiei cu salariul, iar documentul pus în transparență de Ministerul Muncii nu este cel final.

