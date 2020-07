DEFINITIVAT 2020 în ALBA: Patru candidați nu s-au prezentat la proba scrisă, alți 7 s-au retras. Primele rezultate, în 29 iulie

Patru candidați dintre cei 112 cu drept de participare la proba scrisă în cadrul examenului de definitivare în învățământ au absentat miercuri de la testare, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Alba. Alți 7 candidați s-au retras. Cei 101 de profesori vor afla în 29 iulie rezultatele, iar pentru a avansa în gradele didactice trebuie să ia cel puțin nota 8 la proba scrisă.

Examenul a început miercuri la ora 10.00, la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. A fost organizat pentru 26 de discipline, majoritatea fiind educatori sau învățători, porivit datelor transmise de inspector școlar general adjunct Dan Cherecheș, pentru Alba24.

Nu au fost cazuri de candidați care să nu fie primiți la examen din cauza temperaturii peste cea de referință.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

În sesiunea 2020, nota obținută la examen se calculează după formula: ND = (2NI+NP+7NS)/10.

* ND – nota de la definitivat

* NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP – nota pentru portofoliu

NS – nota la probă scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Prin Definitivat, cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, profesorul depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite, potrivit metodologiei de examen.

CALENDAR DEFINITIVAT 2020:

22 iulie: examenul scris de definitivat 2020

29 iulie: afișarea rezultatelor de la definitivat 2020 – rezultatele examenului de definitivat 2020 se fac publice prin afișare la școlile care sunt centre de examen, pe site-ul Ministerului Educației și pe site-urile inspectoratelor școlare județene.

29-30 iulie: înregistrarea contestațiilor la definitivat 2020

30 iulie – 4 august: soluționarea contestațiilor

4 august: afișarea rezultatelor finale la definitivat 2020

4-7 august: transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși

7-14 august: validarea rezultatelor examenului de definitivat 2020 prin ordin al ministrului educației

