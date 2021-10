DEFINITIVAT 2022: Înscrieri până în 14 octombrie. Acte necesare, condiții pentru candidați, detalii despre probe. Calendar

Inspectoratul Școlar Județean Alba a făcut publice detalii pentru candidații care vor să participe la concursul de Definitivat 2022. Înscrierile se fac până în 14 octombrie.

Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Condiții pentru înscrieri

Potrivit metodologiei în vigoare (OMEC nr. 5434/31.08.2020), stagiul practic minim, obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ, are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an)

Este un stagiu de predare efectivă la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite.

Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului practic se pot înscrie la examen dacă, la data înscrierii, au încheiat un contract de muncă într-o unitate de învăţământ preuniversitar, ce prevede activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat. Pot susţine proba scrisă numai dacă finalizează stagiul practic obligatoriu în sesiunea respectivă.

Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult 3 ori.

Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe în cuantum de 300 lei la unitatea de învăţământ desemnată centru de examen (Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba-Iulia)

Dosarul de înscriere. Acte necesare

Dosarul de înscriere se depune la una dintre unităţile de învăţământ la care candidatul este încadrat în anul şcolar respectiv şi conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 1, completată şi certificată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;

c) document certificat „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen;

d) copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

e) adeverinţă privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu;

f) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţiiaflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3);

g) adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

h) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011, Cap.II, art.22, alin.(1)

Pregătirea psihopedagogică este certificată prin:

a) foaia matricolă/anexă la diploma de licenţă sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice şi metodice, sau prin certificat de absolvire a unui program de pregătire psihopedagogică, organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată şi ai învăţământului postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009;

b) certificat de absolvire a unui program de pregătire psihopedagogică, cu minimum 30 de credite transferabile (nivel I), organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi pentru absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţăşi ai ciclului II de studii universitare de masterat, încadraţi în învăţământulpreşcolar, în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică;

c) certificat de absolvire a unui program de pregătire psihopedagogică, cu minimum 60 de credite transferabile (nivel II), organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi pentru absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat, încadraţi în învăţământul liceal/postliceal;

d) diploma de bacalaureat, de absolvire sau de licenţă, pentru absolvenţii liceelor pedagogice, la specializările învăţători-educatoare şi educator-puericultor, pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământuluipreşcolarşi primar, pentru care se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I, prevăzută în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012, cu completările ulterioare.

Cum se calculează vechimea la catedră

Calculul vechimii efective la catedră, pentru obţinerea definitivării în învăţământ, se face astfel:

a) se ia/iau în calcul întreaga perioadă/toate perioadele consecutive sau nu în care s-a prestat activitate de predare efectivă, ca personal didactic calificat, respectiv după absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, şi îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială pentru profesia didactică, conform legii;

b) orele de predare echivalente normei de un an se calculează înmulţind numărul de săptămâni ale anului şcolar cu numărul de ore din norma didactică a funcţiei didactice ocupate;

c) perioada concediului de maternitate se consideră vechime la catedră.

DEFINITIVAT 2022 – CALENDAR:

16 septembrie – 14 octombrie 2021: înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

1-7 octombrie 2021: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București

15-29 octombrie 2021: transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar; înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la 3 iunie 2022: efectuarea inspecțiilor de specialitate

6-17 iunie 2022: completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică

20 iulie 2022: susținerea probei scrise

27 iulie 2022: afișarea rezultatelor

27-28 iulie 2022: înregistrarea contestațiilor

28 iulie—3 august 2022: soluționarea contestațiilor

4 august 2022: afișarea rezultatelor finale

4-9 august 2022: transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați

9-16 august 2022: validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde:

etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar – evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;

etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar – examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

Inspecţiile şcolare de specialitate

Inspecţiile şcolare de specialitate se susţin în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi aprobarea directorului unităţii de învăţământ primitoare.

Prima inspecţie se efectuează în semestrul I, iar a doua inspecţie în semestrul al II-lea.

În situaţii speciale, dovedite cu documente justificative, candidaţii pot solicita în scris inspectoratului şcolar efectuarea ambelor inspecţii de specialitate în semestrul al II-lea, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile.

Inspecţiile de specialitate se efectuează la 4 activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 la 10 care nu pot fi contestate şi sunt valabile numai în sesiunea pentru care candidatul s-a înscris.

În situaţia în care candidatul este încadrat conform specialităţilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform Centralizatorului, respectiv este încadrat suplinitor calificat, inspecţiile la clasă se efectuează la disciplina pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv.

În situaţia în care candidatul nu este încadrat conform specialităţilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la două activităţi didactice la disciplina pe care este încadrat în anul şcolar respectiv şi la două activităţi didactice la disciplina la care s-a înscris să susţină examenul.

Excepții atunci când școala se face online

În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice în unităţile de învăţământ, probele din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învăţământ se pot realiza în sistem online, precum şi prin intermediul altor forme de tehnologie.

Perioada suspendării activităţilor didactice în unităţile de învăţământ se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ.

Structura şi evaluarea portofoliului profesional personal

Perioada în care candidatul elaborează portofoliul începe după validarea înscrierii la examen şi se finalizează cu evaluarea acestuia în semestrul al doilea al anului şcolar în care susţine proba scrisă.

Portofoliul este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactică a candidatului şi evaluează nivelul de competenţă didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului, candidatul respectă precizările formulate în programa de pedagogie şi elemente de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate.

Portofoliul cuprinde:

a) curriculum vitae

b) o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şiaşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activităţii/experienţeicâştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului şi propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/instrumente privind predarea-învăţarea-evaluarea în sistem blendedlearning/online;

c) un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport:

planificările: anuale, semestrială şi pe unităţi de învăţare;

minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii diferite;

instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri);

catalogul profesorului;

resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei;

d) autoevaluarea portofoliului, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4.

Evaluarea portofoliului este realizată în ziua în care este efectuată cea de-a doua inspecţie de specialitate, de către comisia constituită.

Portofoliul este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată.

Portofoliul se poate realiza şi pe baza activităţilor privind predarea-învăţarea-evaluarea în sistem blendedlearning/online.