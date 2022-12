DOCUMENT: Cum a golit Armata Roșie o pivniță din Aiud. 15.000 de litri de vin, confiscați pentru ”tratamente” la Spitalul Sovietic

Sportivul Avram Iancu a anunţat că va încerca să stabilească o nouă performanţă în luna decembrie, el propunându-şi să înoate, fără costum de neopren, în apa îngheţată a Bălţii Ţebea, la o temperatură de numai câteva grade Celsius.

Încercarea sa este dedicată memoriei eroului naţional Avram Iancu, pe care îl numește ”fratele mai mare”.

În acest an s-au împlinit 150 de ani de la moartea acestuia.

El a menţionat că se pregăteşte pentru această probă încă din luna septembrie, apreciind că momentul nu va fi unul uşor.

Acesta a postat pe contul său de Facebook intenția de a aduce un omagiu eroului național și detaliile încercării.

”Voi înota pentru Avram Iancu În acest an s-au împlinit 150 de ani de la moartea marelui nostru Erou Național, Avram Iancu.

Se spune, printre altele, că Avrămuț a fost părăsit de toată lumea și că rătăcea prin satele muntenilor din Apuseni.

Cauza morții: „Se culcă, noaptea, pe prispa unui brutar, Ioan Stupină. Seara-i răcoare, e toamnă-n munți. E aflat mort, înghețat, pe 10 septembrie 1872.

Cauza decesului: o nouă hemoragie. E îngropat cu funeralii naționale pe 13 septembrie 1872, în Panteonul Moților din Țebea, lângă „Gorunul lui Horea””

Spuneam că în acest an stau departe de iureșul istovitor al unor procesiuni formale și tardive, dar acum a sosit timpul să vă spun care este modul meu de a comemora moartea fratelui meu mai mare și să vă prezint obiectivul principal al acestui an.

Voi înota în ape înghețate

O milă înghețată constă în parcurgerea înot a unei distanțe de 1609 m, într-o apă care nu trebuie să depășească 5 grade Celsius pentru a putea fi omologată după toate regulile de înot în apă înghețată. Este testul superm în Ice Swim.

Voi înota la Țebea

Da, exact acolo! Dumnezeu a făcut ca și în acest „Mecca” al tuturor românilor, să fie un lac, cu numele Balta Țebea.

Lacul are 135 m lungime iar traseul înotului va fi de 100 de metri, marcat corespunzător cu balize plutitoare.

Voi încerca să duc la bun sfârșit acest test într-o apă ce va fi cuprinsă, conform estimărilor, între 3 și 4 grade. Va fi o probă care va dura cel puțin 40-45 de minute.

Este o probă ucigașă sau sinucigasă pentru un organism neantrenat, conducând la moarte prin hipotermie acută.

Vezi cazul celor 1500 de oameni care și-au pierdut viața la scufundarea Titanicului.

Pregătesc această probă din septembrie, dar nu va fi ușor. Știu că voi simți frigul până în măduva oaselor.

Dar sunt încrezător. Așa cum am îndurat, în 2019, frigurile de la Cercul Polar, cuprinse între minus 30 și 40 de grade Celsius, clasându-mă pe locul 3 la celebra cursă 6633 Arctic Ultra Marathon (da, cursa aia câștigată de Tiberiu Ușeriu) tot așa cred că voi supraviețui acestei crâncene probe și că mă voi întoarce cu bine, împreună cu familia mea la reședința noastră de la Petroșani.

Înotul va fi observat de către arbitri specializați în Ice Swim și va fi certificat de către International Ice Swimming Association.

Când voi înota?

Răspunsul la această întrebare este ușor nesigur datorită temperaturii apei care trebuie să scadă sub 5 grade C. Acum apa din Balta Țebea are 6, 5 grade. Estimăm că între 15 și 20 decembrie vom avea temperatura regulamentară.

Oricum ar fi, înotul se va desfășura în această iarnă, când temperatura va permite, sperăm în decembrie. (Voi anunța cu minim 48 de ore înaintea înotului!)

Așadar, toți cei care doresc să fie alături de mine la acest înot jubiliar sunt bineveniți la Țebea pentru a comemora 150 de ani de la moartea Crăișorului și pentru a înfige drapelul României pe malurile lacului.

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările!

Trăiască duhul lui Iancu, Trăiască România!” a scris sportivul pe pagina sa de Facebook.

Performanețele extraordinare ale lui Avram Iancu

Bibliotecarul Avram Iancu a devenit în luna iulie a acestui an primul român care a reuşit să traverseze înot Canalul Bristol, din Marea Britanie.

Tot anul acesta, Avram Iancu a obţinut titlul de „Performance of the Year” din partea Organizaţiei Mondiale de Înot în Ape Deschise – World Open Water Swimming Association (WOWSA), pentru că în anul 2021 a reuşit să înoate 26 de kilometri împotriva curentului pe Dunăre, într-un timp de 18 ore şi 30 de minute, o premieră mondială.

Între performanţele lui Avram Iancu se mai numără traversarea înot a Canalului Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017, Avram Iancu a înotat întreg cursul Dunării, fără costum de neopren, pe o distanţă de 2.860 de kilometri.

Foto: Avram Iancu, Facebook