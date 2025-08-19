VIDEO: Cartea electronică de identitate: cum se obține certificatul de atestare a domiciliului, în format digital. Precizări MAI

Cartea electronică de identitate: cum se poate obține certificat de atestare a domiciliului, în format digital. Ministerul Afacerilor Interne a făcut precizări despre procedura prin care poate fi disponibil acest document digital.

”Nu mai vezi adresa pe noua Carte Electronică de Identitate?

Poți obține rapid și simplu un certificat de atestare a domiciliului, valabil în format digital, de câte ori ai nevoie, direct de pe HUB-ul MAI”, este mesajul MAI.

Certificat de atestare a domiciliului. Cum se obține

Certificatul de atestare a domiciliului, în format digital, poate fi obținut prin accesarea hub.mai.gov.ro.

Autentificarea se face cu cartea electronică de identitate sau cu contul creat în hub-ul MAI.

La secțiunea ”Eliberare Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, cererea se va completa automat.

Apoi certificatul va fi primit instant, în format PDF. Acesta poate fi transmis pe mail oriunde solicitantul are nevoie.

Acest certificat poate fi folosit numai în format digital.

MAI susține că domiciliul nu mai apare pe CEI, astfel încât datele să fie mai bine protejate, iar în cazul schimbării adresei aceasta se actualizează pe CIP fără să mai fie nevoie de schimbarea documentului de identitate.

