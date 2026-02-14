Două săptămâni până la reluarea competițiilor județene de fotbal. Care sunt favoritele pentru promovarea în eșaloanele superioare

Pauza competițională în fotbalul județean se apropie de sfârșit iar cele 44 de formații de seniori înscrise în competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba se pregătesc de reluarea cursei pentru afirmarea în sportul județean.

Alba24.ro vă prezintă situația la zi competițiilor județene de fotbal înainte de începerea returului.

Cupa României și Cupa Județeană

Returul sezonului competițional 2025/26 va debuta în prima zi a lunii martie cu faza optimilor de finală ale Cupei României (faza județeană), etapă în care vor intra cele 13 echipe care activează în Superliga AJF, acestora alăturându-li-se cele 3 formații din Liga 4 calificate în urma primelor două faze ale competiției.

Cele opt partide care se vor desfășura simultan în data de 1 martie de la ora 15 sunt:

ACS Oiejdea - ACS Industria Galda

ACS VCG Vințu de Jos - ACS Performanța Ighiu

ACS Valea Frumoasei - ACS Viitorul Vama Seacă

ACS Sportul Câmpeni - CS Inter Unirea

ACS Nicolae Linca Cergău - CS Viitorul Sântimbru

CS Zlatna - CS Ocna Mureș

ACS Academia Șona - ACS Spicul Daia Română

AFC Micești - CSC Fortuna Lunca Mureșului

Câștigătoarea acestui turneu urmează să reprezinte fotbalul amator din județul Alba la startul fazei naționale a Cupei României în sezonul viitor.

Deținătoarea trofeului este CS Ocna Mureș.

Cupa Județeană, competiție aflată la prima ediție, reunește exclusiv cluburile care participă în cele două serii ale Ligii 5. Ajunsă deja la faza semifinalelor, acestea urmează să se dispute abia în luna iunie și vor propune următoarele dueluri:

ACS Crăciunel - ACS Mureșul Gâmbaș

AFC Viitorul Răhău - AS Voința Beldiu

SuperLiga AJF

Competiția care suscită cel mai mare interes în rândul pasionaților este cu siguranță SuperLiga AJF (fosta Liga 4), întrucât câștigătoarea acesteia va avea posibilitatea promovării în Liga 3, acolo unde practic începe fotbalul profesionist.

După cele 12 etape scurse în turul de campionat, lupta pentru titlul de campioană pare a se da între trei echipe.

Viitorul Sântimbru conduce clasamentul cu 31 de puncte (din 36 posibile), fiind urmată de Industria Galda (29p) și Inter unirea (28p).

Viitorul Vama Seacă este la momentul de față „lanterna roșie”, aceștia acumulând doar 6 puncte și având un golaveraj de -33. AFC Micești este a doua cea mai slab clasată formație din SuperLigă, la egalitate de puncte cu Vama Seacă, dar cu un golaveraj ceva mai bun, de -28. CS Zlatna (8p) și Sportul Câmpeni (7p) sunt de asemenea angrenate în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Clasamentul marcatorilor din SuperLigă este condus de Alexandru Cioară de la Industria Galda cu 26 de reușite. Daniel Lupșan și George Voic (ambii Viitorul Sântimbru) completează podiumul cu câte 13 goluri marcate.

Etapa a 13-a (prima din retur) va avea loc în data de 7 martie, iar aceasta are două capete de afiș. Este vorba despre deplasarea liderului Viitorul Sântimbru pe terenul ocupantei locului 5, CS Ocna Mureș și jocul de la Ighiu dintre Performanța (locul 4) și cei de la Inter Unirea (locul 3).

Câștigătoarea SuperLigii Alba se va duela cu omoloaga din județul Mureș pentru accederea în Liga 3 într-un baraj tur-retur, lider în județul vecin fiind la ora actuală Academica Transilvania Târgu Mureș.

Liga 4 Alba

Al cincilea eșalon valoric (denumit în prezent Liga 4) își trimite la finalul sezonului campioana în SuperLigă.

La finele turului de campionat formațiile de pe primele două poziții sunt separate doar de golaveraj, ambele acumulând câte 25 de puncte. VCG Vințu de Jos și Academia Șona sunt performerele primelor 11 etape, acestea fiind urmate de ACS Nicolae Lincă Cergău care completează podiumul cu 22 de puncte.

Ocupantele locurilor 4 și 5, Daic Blandiana și Cuprirom Abrud se află la nu mai puțin de 6 puncte în spatele celor de la Cergău, lupta pentru ocuparea primelor trei poziții fiind una mai mult teoretică în acest retur.

Recolta Crăciunel (5p) și Rapid CFR Teiuș (6p) sunt ultimele clasate.

În topul marcatorilor se află Romică David (Cuprirom Abrud) cu 17 reușite. În spatele acestuia, câ câte 10 goluri se regăsesc alți trei fotbaliști: Paul Dani (Recolta Crăciunel, reușită de senzație în deplasarea de la Dacic Blandiana), Alexandru Greuruș (Rapid CFR Teiuș) și Mihai Ratcu (VCG Vințu de Jos).

Primul meci din 2026 urmează să aibă loc în data de 14 martie între Rapid CFR Teiuș și Cuprirom Abrud, restul partidelor din cadrul etapei cu numărul 11 urmând să se dispute în data de 15, duminica.

Derby-ul etapei va avea loc la Cergău, unde formația locală (locul 3) va primi vizita liderului VCG Vințu de Jos.

Clasamentul și programul complet al meciurilor pot fi consultate pe site-ul Asociației Județene de Fotbal Alba.

Liga 5 Alba

Datorită numărului ridicat de formații înscrise în ultimul eșalon valoric, acesta este împărțit în două serii a câte 10 formații.

În Seria 1, Gaz Metan Valea Lungă ocupă fotoliul de lider cu 24 de punte acumulate în primele 9 etape, urmată îndeaproape de ACS Târnavele Tiur (22p), podiumul fiind completat de echipa secundă a celor de la CS Ocna Mureș (21p).

Ultima poziție este ocupată de Olimpia Petrisat, aceasta fiind singura formație din fotbalul județean care nu a acumulat niciun punct până acum, aceștia reușind să înscrie doar 4 goluri în cele 9 partide disputate, primind în același timp nu mai puțin de 62 de goluri (în medie, 6.8 goluri/meci).

Clasamentul Seriei 2 îi are ca lideri detașați pe cei de la Voința Beldiu (27p), urmați de ACS ȘF Valea Frumoasei 2 (22p) și de Viitorul Răhău (18p). Cu doar 4 puncte acumulate, Mureșul Șibot este ultima clasată în această serie.

Ilie Mihălțan de la Voința Beldiu conduce clasamentul marcatorilor în Liga 5 cu 20 de reușite, fiind urmat de Ioan Cociș (CS Ocna Mureș 2) – 15 goluri, Andrei Moldovan (Gaz Metan Valea Lungă) și Răzvan Gheorghe (Progresul Fărău) – câte 11 reușite.

Liga 5 urmeză să se reia la finele lunii viitoare, mai exact, în weekend-ul 28-29 martie.

Tudor Itu

Foto: Facebook/ Orient Blandiana

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News