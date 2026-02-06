Connect with us

Eveniment

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă

Publicat

acum 55 de secunde

Șoferul unui autoturism înmatriculat în județul Alba a fost la un pas să producă un accident joi, 5 februarie, după ce a efectuat o depășire riscantă, pe un drum din Cluj. 

Imaginile au fost surprinse cu o cameră de bord de către un participant la trafic și publicate pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Cluj.

Pe filmare se poate observa cum șoferul unei mașini marca Peugeot 206 s-a angajat în depășirea unui autoturism care circula în fața sa, deși de pe contrasens se apropia un alt autoturism.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 55 de secunde

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Economieacum 31 de minute

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
Evenimentacum 49 de minute

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 55 de secunde

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Intră la vot finanțarea pentru baza de autobuze și centura de Sud-Vest
Administrațieacum 5 ore

ALBA: Peste 850 de proiecte în valoare de 20.000 de euro fiecare, selectate pentru implementare în REPowerEU
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 31 de minute

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
bani pensii
Economieacum O oră

Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venitul aferent anului trecut. Care este condiția
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 3 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 2 zile

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 10 ore

De ce este considerat micul dejun, cea mai importantă masă a zilei
Actualitateacum 3 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 3 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 49 de minute

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Evenimentacum 18 ore

Ministrul Sănătății a anunţat cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 ore

Logiscool Alba Iulia: Cum poți merge cu copilul la o lecție demo gratuită de programare. Cursuri pentru copii și adolescenți
Educațieacum 6 ore

FOTO: Cercul pedagogic al directorilor de școli din județul Alba, pe teme de legislație și mobilitate a personalului
Mai mult din Educatie