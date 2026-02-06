VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă

Șoferul unui autoturism înmatriculat în județul Alba a fost la un pas să producă un accident joi, 5 februarie, după ce a efectuat o depășire riscantă, pe un drum din Cluj.

Imaginile au fost surprinse cu o cameră de bord de către un participant la trafic și publicate pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Cluj.

Pe filmare se poate observa cum șoferul unei mașini marca Peugeot 206 s-a angajat în depășirea unui autoturism care circula în fața sa, deși de pe contrasens se apropia un alt autoturism.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News