VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern

acum 6 secunde

Două găleți pline de monede: Cu asta ”s-au trezit” la sediu vineri, 13 februarie, angajații Serviciului de Taxe și Impozite Aiud. Cele două găleți pline de monede au fost aduse de un cetățean al municipiului, Mihai Szanto. 

Bărbatul a vrut să își plătească taxele și impozitele către stat, dar în același timp să își arate supărarea și să protesteze față de creșterea taxelor din ultima perioadă. 

Drept urmare a pus la cale un plan. S-a decis să meargă și să plătească suma de 1362 de lei și 62 de bani, cash. Nu a vrut să apeleze la o formă online de plata a taxelor, ci adorit să aibă direct o interacțiune cu angajații Primăriei Aiud.

Însă pentru a-și arăta supărarea și să protesteze a vrut să o facă într-un mod care să-i pună la grea încercare pe angajații Serviciului de Taxe și Impozite Aiud.

Mai pe scurt a decis să meargă cu două găleți pline de monede care în total însumează suma pe care acesta o are de plată.

Este vorba despre monede de la un ban, la 50 de bani.

Bărbatul s-a prezentat la ora 9.25 la Serviciul de Taxe și Impozite Aiud cu cele două găleți și a spus că vrea să își pătească impozitul.

Întrebat de reporterii alba24.ro cum a reușit să strângă monedele acesta a spus râzând că: Am avut mult de lucru”.

În jurul orei 10.30, bărbatul a spus că doar o singură angajată se ocupa de plata sa. Acesta a spus că într-o oră aceasta ar fi numărat în jur de 100 de lei și că este foarte mult de lucru la sortare și numărare.

”Astăzi nu termină de numărat” a mai declarat pentru alba24.ro Mihai Szanto.

