Educație

Structura anului școlar 2026 - 2027, aprobată de Ministerul Educației. Când încep cursurile și când sunt programate vacanțele

Structura anului școlar 2026 - 2027. Forma finală a structurii anului școlar 2026 - 2027 a fost avizată de către Comisia de dialog Social, a anunțat joi Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Astfel, anul școlar 2026 - 2027 va începe la data de 7 septembrie și va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. 

Structura anului școlar 2026 - 2027

  • Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027.
  • Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027

Elevii vor avea liber luni, 5 octombrie 2026, de Ziua Educației.

Prima vacanță din anul școlar viitor - vacanța de toamnă - este programată în perioada 24 octombrie - 1 noiembrie 2026. Până la vacanța de iarnă, elevii și profesorii vor avea liber luni, 30 noiembrie 2026 și marți, 1 Decembrie 2026 - de Ziua Națională a României.

Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027.

Vacanța de schi / vacanța mobilă - de o săptămână - la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, va fi planificată în perioada 15 februarie 2027 - 7 martie 2027. Decizia privind săptămâna de vacanță se va lua în urma consultărilor cu elevii, cu părinții acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Vacanța de Paște este programată în perioada 24 aprilie 2027 - 4 mai 2027. Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea liber o zi, marți, 1 iunie 2027, de Ziua copilului.

Precizările Ministerului Educației

„În urma propunerii de modificare a intervalului calendaristic destinat vacanței la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București (propunerea viza stabilirea intervalului de vacanță în ultimele două săptămâni din luna februarie 2027), s-a revenit la trei intervale între care se poate alege săptămâna de vacanță la nivel de județ (față de două propuse în proiectul lansat în consultare publică), intervale ce includ și ultimele două săptămâni din luna februarie.

Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, facem următoarele precizări:

  • eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora.
  • începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menținerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027).

Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenții clasei a XII-a).

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”, menținute în structura anului școlar

În ceea ce privește decizia de a menține Programele Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile.

Facem un apel către unitățile de învățământ să valorifice aceste oportunități în beneficiul copiilor și al întregii comunități educaționale - activitățile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învățarea în contexte nonformale și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, ci și pentru întărirea parteneriatului școală, părinți și comunitate”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației, într-un comunicat.

